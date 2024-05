L’incantevole bellezza di NGC 4689 catturata dallo sguardo di Hubble

Anche se ha da poco subito un guasto ad uno dei suoi tre giroscopi, il telescopio spaziale Hubble continua a sondare i segreti del cosmo. L’ultimo suo grande risultato è stato fotografare un’immensa galassia nella costellazione “Chioma di Berenice”, dotata di notevoli dimensioni.

Chiamata dagli astronomi NGC 4689, questa galassia a spirale dista a circa 52 milioni di anni luce dalla Terra e fu scoperta nel lontano 1784 da uno dei più importanti astronomi della storia inglese:

William Herschel.

Questa galassia fa parte dell‘ammasso della Vergine, in più grande ammasso di galassie presente nel cosmo che riusciamo a individuare nel cielo. Esso dispone di oltre 2.000 galassie, molte delle quali a spirale.

Il nome della costellazione “Chioma di Berenice”, in cui si può osservare NGC 4689, proviene invece da una regina realmente esistita: la regina Berenice II d’Egitto, in origine regina di Cirenaica e poi regina consorte del regno dei Faraoni. Fu moglie del terzo rappresentante della dinastia tolemaica, Tolomeo III Evergete, e una leggenda narra che una sua ciocca di capelli finì tra le stelle, dopo che la regina decise di consacrarli alla dea Afrodite, pur di veder salvo il marito dalla guerra.

Per ottenere questa fotografia, Hubble ha dovuto compiere numerose esposizioni separate tra il 2019 e il 2024, scattate sia nell’ultravioletto che nella luce visibile e nel vicino infrarosso, usando la Wide Field Camera 3.

“In questo caso, i dati che abbiamo raccolto con Hubble sono stati usati per ottenere una comprensione più accurata delle popolazioni stellari delle galassie vicine, che è fondamentale per comprendere l’evoluzione delle galassie” hanno chiarito gli astronomi della NASA. “Pertanto, NGC 4689 sta giocando un ruolo importante nello sviluppo della nostra comprensione di come si evolvono tutte le galassie”.

Nell’ultimo periodo, gli ingegneri che controllano Hubble sembrano essere ossessionati dalle galassie lontane, visto che recentemente il loro lavoro ha permesso di fotografare un gran numero di questi corpi celesti.