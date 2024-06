Secondo numerosi gossip anche Chiara Ferragni avrebbe finalmente trovato il coraggio per voltare pagina e lasciarsi il passato alle spalle. Il nuovo interesse sentimentale della donna sarebbe un giovane ortopedico che risponde al nome di Andrea Bisciotti.

Andrea Bisciotti

Ecco che cosa sappiamo su di lui.

Chiara Ferragni e i nuovi interessi sentimentali

Dalla fine del suo matrimonio con Fedez se ne sono dette davvero moltissime sul conto di Chiara Ferragni. La bella influencer, nonché prima imprenditrice digitale in Italia, sarebbe stata avvistata in compagnia di presunti flirt, fra cui per l’appunto sbuca il rapper Tony Effe.

Chiara Ferragni

I due sono apparsi molto vicini, ma nessun approfondimento su questa notizia è mai stato reso noto. Da qualche giorno però si parla di un interesse della donna, un uomo misterioso che apparterrebbe a un mondo completamente diverso.

Del resto si tratta di un momento molto delicato per l’influencer in quanto sta affrontando tutte le problematiche del divorzio, ma anche quelle che l’hanno vista come protagonista indiscussa a seguito del Pandoro Gate. La Ferragni è ancora indagata per truffa e sicuramente sarà necessario del tempo per ristabilire l’ordine delle cose.

Chi è il misterioso Andrea Bisciotti?

Dopo Fedez anche Chiara sarebbe pronta a rifarsi una vita, motivo per cui si sta parlando di un nuovo interesse sentimentale per la donna. Pare che il ragazzo in questione appartenga all’ambito ospedaliero in quanto si tratta di un medico specializzando in ortopedia e traumatologia che lavorerebbe presso l’Humanitas di Milano.

Chiara Ferragni e Andrea Bisciotti

L’interessato risponde al nome di Andrea Bisciotti un ortopedico nato nel 1993 di origini toscane. L’uomo ha condotto gli studi in medicina e si è infine laureato presso l’Università di Parma. Sicuramente non è molto social, in quanto su Instagram vanta solamente 3.000 follower. Proprio tra questi è spuntato anche il nome di Chiara Ferragni.

Non ci resta che attendere qualche nuovo sviluppo in merito a questa storia per capire se si tratta di una sciocca diceria o se, invece, tutto questo potrebbe rappresentare un nuovo inizio per la famosissima imprenditrice digitale.