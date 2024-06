Torta salata con zucchine e pomodorini, la ricetta facile e veloce

Grazie all’accoppiata della pasta sfoglia e di verdure di stagione, la torta salata con zucchine e pomodorini sarà una cena gustosissima o un’idea originale per picnic e antipasti sfiziosi.

La torta salata con zucchine e pomodorini è uno antipasto vegetariano realizzato con pasta sfoglia, verdure e latticini. Facile e veloce da preparare per picnic e antipasti sfiziosi o come cena da servire al centro della tavola.

È una ricetta gustosa e scenografica nella bellezza dei suoi colori vivaci… anche l’occhio vuole la sua parte infatti! Un’idea ottima soprattutto per il periodo primaverile ed estivo, ma possibile da gustare anche durante le stagioni fredde. Pensate un po’, sarà buona anche da mangiare fredda! Ci sono varianti di questa ricetta che prevedono diversi latticini a seconda dei propri gusti, noi quest’oggi abbiamo deciso di preparare la torta salata di pomodori, zucchine e scamorza.

Venite in cucina con noi!

Torta salata con zucchine e pomodorini

Preparazione della ricetta della torta salata zucchine e pomodorini

Stendete la pasta sfoglia in uno stampo circolare da crostata da 24 cm foderato con carta forno. Formate i bordi rialzati e bucherellate la base con una forchetta. Affettate finemente i pomodori e posizionateli su un foglio di carta assorbente per eliminare l’umidità in eccesso. Tagliate a rondelle sottili anche le zucchine e la scamorza. Farcite la torta salata alternando scamorza, pomodori e zucchine. Spennellate con olio e aggiungete sale, pepe e una manciata di timo. In una ciotola mescolate il pangrattato col parmigiano, l’aglio e il basilico tritati, e un cucchiaio di olio. Mescolate e versate il composto sulla torta. Cuocete a 180° C per circa 50 minuti fino a doratura. Sfornate la vostra torta salata saporita, fate intiepidire e servite a tavola!

Per un sapore più delicato del latticino provate la torta salata con zucchine, mozzarella e pomodorini: le mozzarelline ciliegine saranno perfette. Potrete anche assaggiare la variante della torta di pasta sfoglia con crema di zucchine e pomodorini realizzando una vellutata con le zucchine precedentemente cotte in padella e poi frullate. Arricchite ulteriormente questa ricetta con le verdure che desiderate, come ad esempio le melanzane, i peperoni o i pomodori secchi.

Conservazione

Conservate questa torta salata veloce in frigo all’interno di un contenitore ermetico per un giorno. Gustatela fredda o riscaldandola al microonde.

