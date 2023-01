Ascolti tv, vince ancora Lolita Lobosco su Rai1

Ancora una vittoria netta nel prime time di ieri sera per la fiction ‘Le indagini di Lolita Lobosco’ in onda su Rai1 vista da 5.073.000 telespettatori pari a uno share del 27,7%. Secondo gradino del podio per Rai3 con ‘Che tempo che fa’ seguito da 2.221.000 telespettatori (share del 10,8%). Terzo posto per Canale 5 con il film ‘È per il tuo bene’ che ha totalizzato 1.842.000 telespettatori e uno share del 9,47%.

A seguire su Italia1 il film ‘The legend of Tarzan’ ha interessato 1.159.000 telespettatori (share del 6,03%) mentre su La7 ‘Non è l’Arena’ è stata seguita da 996.000 telespettatori raggiungendo uno share del 6,76%. Su Rai2 la serie ‘N.C.I.S. Los Angeles’ è stata vista da 829.000 telespettatori (4% di share) e, a seguire, il primo episodio della 13esima serie ‘Blue Bloods 13’ ha totalizzato 803.000 telespettatori (4% di share). Su Retequattro ‘Zona Bianca’ ha ottenuto 646.000 telespettatori registrando uno share del 4,38%. Chiudono gli ascolti del prime time Tv8 con ‘Bruno Barbieri 4 Hotel’, seguito da 600.000 telespettatori (share del 2,9%) e Nove con ‘Only Fun – Comico Show Only Best’ visto da 283.000 telespettatori (share dell’1,5%).

Nell’access prime time sulla rete ammiraglia ‘Soliti Ignoti – Il ritorno’ ha registrato 4.973.000 telespettatori e uno share del 24% superando la concorrenza di Canale 5 che con ‘Paperissima Sprint’ ha realizzato 2.995.000 telespettatori e uno share del 14,4%. Nella fascia preserale ‘L’Eredità’ si conferma leader della fascia preserale con 4.604.000 telespettatori e il 25% di share. Su Canale 5, invece, ‘Avanti un altro! Story’ ha interessato 3.455.000 telespettatori pari al 19,12% di share.

Nel complesso le reti Rai hanno vinto la prima serata con 9.211.000 telespettatori (44,7% di share), la seconda con 3.791.000 telespettatori (39,6%) e l’intera giornata con 3.929.000 telespettatori di media e uno share del 40,6%.