Silvio Berlusconi, la famiglia si allarga: “Benvenuti Drago e Lupo”

Silvio Berlusconi si è mostrato spesso molto vicino al mondo degli animali. Un amore soprattutto per i cani sancito dalla folta presenza nella sua residenza di Arcore. Il presidente del Monza molto attivo sui social, qualche giorno fa ha presentato due nuovi arrivati in famiglia.

Si tratta di due splendidi cagnolini che si vanno ad aggiungere ai tre che già aveva. “Peter, Chou Chou, Dudu già li conoscete, abbiamo appena accolto in famiglia Drago e Lupo“ – ha rivelato Berlusconi su Instagram. A corredo anche una foto scattata mentre, seduto sul divano, coccola i suoi 5 cagnolini.

Fonte: web

“Drago e Lupo, i più piccolini! Quanta gioia regalano i nostri amici a quattro zampe! Buona domenica a tutti!” – ha proseguito nel post. Si tratta di cagnolini piccoli e bianchi barboncini, che animeranno le giornate del cavaliere insieme alla sua compagna Marta Fascina.

Silvio Berlusconi non ha mai nascosto il suo amore per gli animali e in particolare per i cani. I suoi cagnolini sono davvero parte integrante della sua famiglia e spesso appaiono nei suoi scatti.

“Dudù è vivo e imperante, è un gentiluomo cane. È da lui che deriva molta mia felicità quando riesco ad averlo vicino con suo figlio Peter. Mi seguono ovunque: sono intelligenti e capiscono molto di più di certi politici…” – ha detto qualche tempo fa a riguardo i suoi due cagnolini.

Monza trionfante contro la Juventus

Fine settimana felice per lui, presidente del Monza, che ha potuto gioire per la storica vittoria della sua squadra allo Juventus Stadium contro i padroni di casa. Il Monza ha infatti espugnato Torino per 2-0 in una partita sempre condotta al meglio e senza nulla da recriminare.

Una vittoria storica che ha donato grande gioia anche all’amministratore delegato del Monza Adriano Galliani che ha deciso di regalare la sua cravatta gialla storica al tecnico Palladino.