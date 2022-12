Ascolti tv, Giappone-Spagna vince prime time

Rai1 continua a vincere gli ascolti tv del prime time con le partite del Mondiale in Qatar. L’incontro tra Giappone e Spagna, infatti, è stato seguito da 4.953.000 telespettatori (23,6% di share). Secondo gradino del podio per Canale 5 con la miniserie ‘Passaporto per la libertà’ che ha ottenuto 1.691.000 telespettatori, (share dell’11,62%). Terzo posto in termini di telespettatori per Rai3 con il film ‘Confusi e felici’ che è stato visto da 1.308.000 telespettatori, (share del 7%).

Fuori dal podio Rete 4 con ‘Dritto e Rovescio’, seguito da 1.143.000 telespettatori (share dell’8,49%). Su Italia, invece, 1 il film ‘Mi presenti i tuoi?’ è stato visto da 1.004.000 telespettatori (share del 5,73%) mentre su La7 ‘PiazzaPulita’ ha totalizzato 824.000 telespettatori e uno share del 6,66%. Su Tv8 ‘Alessandro Borghese – 4 Ristoranti’ ha interessato 584.000 telespettatori (share del 3%) mentre su Rai 2 ‘Che c’è di nuovo’ ha ottenuto 539.000 telespettatori e uno share 3,5%. Chiude gli ascolti del prime time Nove con ‘Sulle tracce dell’assassino: il caso Yara’, visto da 305.000 telespettatori (share dell’1,59%).

Nell’access prime time su Canale 5 ‘Striscia La Notizia’ ha realizzato 3.757.000 telespettatori (share del 17,55%) mentre nella fascia preserale ‘L’Eredità Sfida Mondiale’ su Rai 1 ha interessato 3.208.000 telespettatori (share del 22,1%) mentre su Canale 5 ‘Caduta Libera’ ha totalizzato 3.638.000 telespettatori (share del 21,58%). Da segnalare, in particolare, gli ascolti in crescita de ‘Il Circolo dei Mondiali’ con Alessandra De Stefano, Sara Simeoni, Jury Chechi e Diego Antonelli. Il programma in onda sulla rete ammiraglia di viale Mazzini, è stato visto da 2.276.000 telespettatori (12,6% di share).

Nel complesso, le reti Rai hanno conquistato il prime time con 8.631.000 telespettatori (41,6% di share) e le 24 ore con 3.380.000 telespettatori (39,1% di share), mentre in seconda serata hanno realizzato 2.217.000 telespettatori e il 24,9%.