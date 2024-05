emersa la drammatica dinamica dell’incidente

In certi stabilimenti, specie in strutture utilizzate molto e da tantissime persone, non ci si aspetta di essere protagonisti malcapitati di un evento tanto sfortunato quanto tremendo. Stiamo parlando di quegli strumenti di osservazione privilegiata quali cavi sospesi, ponti e le cosiddette “zip line”, per sorvolare aree normalmente inaccessibili o semplicemente affascinanti dall’alto. L’esperienza è presente su diversi territori della Penisola, ma nessuno poteva aspettarsi che la tragedia poteva capitare in uno di questi stabilimenti. L’incidente di oggi ha davvero dell’incredibile.

Il tragico incidente si è verificato oggi all’impianto Zip Line Fly Emotion di Albaredo San Marco, in provincia di Sondrio. Una donna di 41 anni, di cui si sa solo che probabilmente è straniera, è morta mentre sorvolava la valle del Bitto agganciata alla fune che collega Albaredo a Bema.

L’incidente è avvenuto poco dopo mezzogiorno e la dinamica è ancora da chiarire. Secondo le prime informazioni, la donna ha raggiunto la massima velocità di circa 120 chilometri orari quasi alla fine del percorso, quando è uscita improvvisamente dall’imbragatura precipitando per 20 metri. I soccorritori dell’Areu intervenuti sul posto hanno constatato il decesso della donna per “lesioni assolutamente non compatibili con la vita”.

L’imbragatura è rimasta agganciata alla zip line, lasciando aperta la domanda su come la donna sia riuscita a sfilarsi dal sistema di sicurezza. L’allarme è stato lanciato da una terza persona, probabilmente un accompagnatore della vittima, il quale ha osservato la scena e ha subito allertato chi poteva prestare soccorso nell’immediato. L’allarme non è, invece, arrivato tempestivamente dal personale dell’impianto.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti l’elicottero di Areu, il Soccorso Alpino di Morbegno, i Vigili del fuoco e i Carabinieri. Fly Emotion, nata nel 2011 con Aerofune, la zip-line che sorvola la valle del Bitto, ha inaugurato nel 2021 il nuovo percorso acrobatico “Fly Down”, il salto assistito di 23 metri più alto d’Italia. Le indagini sono in corso per determinare le cause precise dell’incidente e per accertare eventuali responsabilità. Ci si chiede come la donna abbia fatto a sfilarsi dall’imbragatura.

Muore a 41 precipitando dalla zipline: le prime ipotesi di quanto successo

In queste ore sono in corso accertamenti per chiarire quanto successo alla donna precipitata dalla zipline in Valtellina. Stando alle prime ipotesi, la donna potrebbe essersi sentita male; si sostiene dunque che, poco prima dell’arrivo, avrebbe compiuto dei movimenti che avrebbero causato la caduta.