Party esclusivo per gli uomini dell'anno di 'GQ', da Borghi a Stanley Tucci

Party esclusivo ieri sera a Milano nei suggestivi saloni di Palazzo Serbelloni dove ‘GQ Italia’ ha celebrato i ‘Men of the Year’, ovvero le personalità del mondo dello sport, dello spettacolo, della cultura e dello stile che maggiormente hanno influenzato il 2022. Oltre a molti dei talent che ‘GQ’ ha raccontato durante l’anno, alla serata hanno partecipato i ‘Men of the Year 2022’: Alessandro Borghi, per la categoria attore dell’anno, Stanley Tucci come icona dell’anno; Ernia, premiato per il suo album che per ‘GQ’ è quello dell’anno e Gregorio Paltrinieri per la sua performance ai Mondiali di nuoto di Budapest. E ancora Mattia Stanga come creator dell’anno; Tananai, come rivelazione dell’anno; Francesco Centorame, protagonista della serie tv dell’anno che per ‘GQ’ è Skam Italia e Giancarlo Commare con una menzione speciale a un talento che incarna il vero concetto di eleganza, premiato per l’occasione da Longines. Presenti anche i vincitori dei Fashion Awards italiani, il riconoscimento di ‘GQ Italia’ ai designer che lavorano fuori dal grande palco della moda mainstream: Jezabelle Cormio (‘breakthrough designer dell’anno’); Luca Magliano (‘breakthrough designer dell’anno’); Lawrence Steele (‘most stylish person dell’anno’) e Mauro Simionato (‘creative community dell’anno’). Gli ospiti sono stati intrattenuti dal Dj set di Mino Luchena e da una performance che ha visto coinvolti Night Skinny e Ernia. A chiudere la serata, il Dj set di Tananai.