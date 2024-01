Ascolti 26 gennaio: Ciao Darwin contro Colpo di Luna, chi ha vinto

Parliamo di ascolti. Ieri sera Rai1 ha schierato Virginia Raffaele con il suo nuovo show Colpo di Luna, mentre Canale 5 ha trasmesso la nuova di Ciao Darwin di Paolo Bonolis dando vita nuovamente ai venerdì sera infuocati a colpi di share.

La terza puntata di Colpo di Luna ha fatto 2.395.000 telespettatori pari al 14,1% di share; Ciao Darwin, invece, che ieri sera ha visto sfidarsi la Trattoria contro gli Stellati, ha fatto 3.466.000 telespettatori pari al 23,8% di share.

Virginia Raffaele: lo splendido monologo in cui cita tutte le sue imitazioni che prendono il sopravvento su lei https://t.co/VtJJfnCV9d #ColpoDiLuna — BICCY.IT (@BITCHYFit) January 26, 2024

Ascolti 2023 | Ciao Darwin

1^ puntata (Angeli vs Demoni): 3.987.000 telespettatori, 25% di share

2^ puntata (Melodici vs Trapper): 3.396.000 telespettatori, 22,1% di share

3^ puntata (Lavoratori vs Influencer): 3.279.000 telespettatori, 21,7% di share

4^ puntata (Scienza vs Occulto): 2.754.000 telespettatori, 20% di share

5^ puntata (Divano vs Sport): 2.940.000 telespettatori, 21,74% di share

6^ puntata (Teen vs MILF): 3.478.000 telespettatori, 23,6% di share

7^ puntata (Trattoria vs Stellati): 3.466.000 telespettatori, 23,8% di share