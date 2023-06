Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi si sposano? “I tempi sono maturi”

Archiviata la crisi, adesso tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi è tornato il sereno. Qualche giorno fa Giulia in un post Instagram ha ripercorso i suoi numerosi successi professionali dell’ultima stagione e nel farlo ha ringraziato il suo compagno.

“Salotto Salemi, il GF Vip Party, il GF Vip, Gialappa Show, Le Iene mi sono esposta per sostenere le donne iraniane e poi la radio, sognata, voluta, aspettata ma che ho dovuto lasciare ad aprile per rispetto di quel lavoro che non potevo fare come andava fatto. Ah… tutto questo non sarebbe possibile se accanto non avessi un uomo che mi capisce, mi supporta ma soprattutto mi sopporta in tutti i miei sbalzi di umore perché da “situazione molto complicata” a “l’addio non è una possibilità” è un attimo”. Pretelli ha commentato le parole della fidanzata facendole i complimenti: “Meriti tutto questo per la dedizione e la passione che ci metti, e con la determinazione che ti contraddistingue arriverai ancora molto lontano puoi starne certa. Ps Amor omnia vincit”.