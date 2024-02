Antonella Clerici apre su Sanremo 2025: “Dovrei valutare le condizioni”

Era il 2010 quando Antonella Clerici ha condotto il Festival di Sanremo diventando la quarta donna ad aver avuto questo incarico. Prima di lei Loretta Goggi (nel 1968), Raffaella Carrà (nel 2001) e Simona Ventura (nel 2004).

La direzione artistica di quel Sanremo (in soldoni: colui che aveva scelto le canzoni in gara) era stata affidata a Gianmarco Mazzi (ai tempi autore televisivo e ora politico di Fratelli d’Italia e sottosegretario di Stato al Ministero della Cultura del Governo Meloni). In gara c’erano 15 big fra cui l’esordiente Valerio Scanu che vinse con Per Tutte Le Volte Che. Gli altri erano: Arisa, Enrico Ruggeri, Fabrizio Moro, Irene Fornaciari con i Nomadi, Irene Grandi, Malika Ayane, Marco Mengoni, Nino D’Angelo con Maria Nazionale, Noemi, Povia, il terzetto composto da Pupo, Emanuele Filiberto di Savoia e Luca Canonici; Simone Cristicchi, i Sonohra e Toto Cutugno.

Il prossimo anno Antonella Clerici potrebbe concedere il bis e diventare così la donna con più conduzioni all’attivo, anche se non potrà più contare sull’aiuto di Gianmarco Mazzi come direttore artistico dato che è attualmente impegnato altrove.

“Non mi spaventa niente, non mi sono mai tirata indietro di fronte alle sfide, e se uno avesse paura di ciò che è stato prima non farebbe mai niente” – le parole di Antonella Clerici al settimanale Gente – “In ogni modo, sono serena, il lavoro non mi manca di sicuro: ogni volta che dico “basta, ora mi riposo” cominciano ad arrivare richieste, e non si può dire sempre no. È stata una boutade di Fiorello [quella di fare il suo nome al timone della kermesse canora per il 2025, ndr], che mi ha svegliata alle sette e mezzo, come fa lui, e io ho solo carinamente risposto. Al momento nessuno mi ha parlato, non ci sono state proposte, zero contatti. Se dovessero esserci, certo, ci penserei. Io sono un’aziendalista, ma dovrei valutare le condizioni, tante cose. Capire come, quando, con chi”.