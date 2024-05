La tensione fra Lilli Gruber ed Enrico Mentana (che aveva addirittura paventato l’ipotesi di lasciare La7 in seguito a un mancato intervento da parte dell’editore) è stata oggi placata con una nota stampa da parte della rete che il giornalista ha ‘concordato’ tramite i suoi social.

“La7 sta conseguendo ottimi risultati grazie al contributo di tutti e ad un prezioso lavoro di squadra” – si legge nella nota stampa – “Per questo è fondamentale che non venga mai a mancare il rispetto reciproco. Così come è fondamentale che non manchi il rispetto verso un’Azienda che ha nei suoi valori fondanti la libertà di espressione e l’autonomia responsabile dei suoi conduttori e giornalisti. Un’Azienda che ha saputo negli anni mantenere e ampliare il livello di occupazione, risanarsi economicamente, e diventare un punto di riferimento di eccellenza nel panorama informativo e culturale italiano. Per questo va preservata e tutelata sempre da parte di tutti noi, che ci lavoriamo quotidianamente con passione e orgoglio. L’Editore”.

Se Enrico Mentana ha commentato questa nota con ‘concordo’, al momento Lilli Gruber non ha detto nulla.

La7 mette un punto su Gruber-Mentana, ma online spunta un vecchio video di Francesca Fagnani

In seguito alle tensioni fra Enrico Mentana e Lilli Gruber, online è tornato virale un vecchio video di Francesca Fagnani (compagna di Mentana) realizzato per la trasmissione Le Iene in cui si lamenta di una giornalista. Il nome non viene mai esplicitamente fatto, ma per il popolo del web potrebbe proprio trattarsi della rossa di La7.

Che la tensione fra i due sia nata anni fa?