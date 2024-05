Angelo Madonia e Sonia Bruganelli escono allo scoperto, eccoli mano nella mano

Nelle ultime settimane Angelo Madonia e Sonia Bruganelli sono stati paparazzati più volte insieme, prima in Spagna e poi anche a Roma. Il maestro di Ballando con le Stelle da bravo gentleman ha assicurato che tra lui e Sonia c’è “solo” una bella amicizia e che l’ha conosciuta a Madrid quando lei è andata a vedere una puntata di Bailando con las Estrellas (secondo Dagospia però la Bruganelli è volata alla volta della capitale spagnola proprio per vedere l’amico speciale). L’opinionista de L’Isola dei Famosi invece ha fatto intendere che i suoi incontri spagnoli con Madonia erano di natura professionale.

“Volete sapere cosa ci facevo con lui in Spagna? A dire la verità non c’era un ballerino solo, ma due, infatti c’era anche Boero. Sono come Joe Bastianich, vado a fare l’imprenditrice anche all’estero. Mi sto muovendo in Spagna, magari ci sarà qualcosa a livello di progetti futuri, se avete visto a L’Isola ho giudicato un’esibizione di ballo di Samuel Peron”.

Sul nuovo numero del settimanale Chi ci sono diverse foto di Madonia e Bruganelli insieme a Roma e tra i due sembra esserci della chimica artistica notevole, tra baci sulla guancia, abbracci, sguardi complici e risate. Valerio Palmieri di Chi racconta di un dopocena ‘romanticissimo’ e di un ‘sentimento vero’, di certo c’è una cosa: gli occhi e i sorrisi parlano chiaro, più delle dichiarazioni che hanno rilasciato il ballerino e l’imprenditrice.

“Prima uscita in coppia. Non riescono a staccarsi nemmeno un secondo. “Chi” li ha sorpresi a spasso per Roma come due innamorati, tra una cena e un dopocena romanticissimo. A Roma si parla da tempo della sua amicizia con il ballerino Angelo Madonia, e lei osserva la situazione divertita, sapendo di poter giocare sempre sul filo dell’amicizia.

Con gli amici parlano di una sincera amicizia, di un sentimento vero. E, quindi, prima di parlare di una relazione, occorre procedere con cautela. E limitarsi a quello che raccontano le immagini. Anche se le immagini, raccontano molto. Raccontano di due persone che non resistono alla tentazione di prendersi per mano, di abbracciarsi, di camminare fianco a fianco nella notte romana. Raccontano di quello che, a tutti gli effetti, sembra un bacio. Si tengono per mano e, una volta seduti davanti all’obelisco, si avvicinano, si scambiano un gesto d’affetto, le loro teste si avvicinano. Poi si danno un bacio sulla guancia”.