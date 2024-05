Festival di Sanremo, la Rai ufficializza Carlo Conti: “Per i prossimi due anni”

Mesi di rumor, smentite, voci e indiscrezioni, ma alla fine la Rai ha deciso di puntare sull’usato garantito. Il conduttore del prossimo Festival di Sanremo sarà proprio Carlo Conti. L’annuncio è stato fatto stamani nell’edizione delle 8 del TG1. Stando a quello che ha fatto sapere la Rai, il conduttore toscano sarà al timone della kermesse per i prossimi due anni.

Anche Tv Sorrisi e Canzoni ha confermato la notizia: “L’annuncio più atteso di questa primavera era senza dubbio quello relativo al nuovo conduttore e direttore artistico. Ora la Rai ha sciolto ogni riserva e ha annunciato che Carlo Conti condurrà il Festival Sanremo 2025. Per il presentatore sarà la quarta edizione, dopo le tre consecutive dal 2015 al 2017“.

Conti ha confezionato tre belle edizioni del Festival di Sanremo e il vero rilancio dello show è arrivato proprio grazie a lui, ma forse sarebbe stato interessante vedere qualcuno di nuovo sul palco dell’Ariston.

“Come annunciato al Tg1 sarà Carlo Conti il nuovo Direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo, della Canzone Italiana. Una decisione unanime dei vertici aziendali, l’Amministratore delegato Roberto Sergio e il Direttore generale Giampaolo Rossi di concerto con il Direttore Intrattenimento Prime Time Marcello Ciannamea. Per i prossimi due anni Conti sarà al timone del più importante evento multimediale nazionale organizzato dalla Rai e dal Comune ligure. Per il conduttore non si tratta di un semplice ritorno ma di una nuova sfida che, come obiettivo, ha quello di continuare a promuovere e valorizzare le nuove tendenze, cosi come fece nelle tre edizioni di successo, dal 2014 al 2016, che vide lanciare artisti oggi protagonisti della musica italiana. Il Direttore artistico è già al lavoro per una kermesse con tante sorprese e novità”.