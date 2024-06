Lamborghini su Fedez: “Non farei mai quello che ha fatto lui, situazioni diverse”

Non solo Elodie, Mahmood, Tony Effe e Gaia, anche Elettra Lamborghini è tornata con un singolo estivo che si appresta ad entrare nella corsa dei tormentoni. La cantante di Caramello ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera ed ha parlato del suo pezzo, Dire Fare Baciare e della citazione a Piqué e Shakira: “Come mai nel brano dico che non voglio finire lasciata come Shakira? Ma sì, lo dico per scherzare. Non mi sento per nulla una regina anche se mi hanno definito la twerking queen“.

La giornalista Chiara Maffioletti ha fatto notare ad Elettra che anche Fedez ha parlato della sua ex in un suo singolo e ha chiesto alla regina del twerking se anche lei potrebbe mai fare una cosa del genere. La Lamborghini ha spiegato che non lancerebbe mai shade a un ex con una canzone, ma ha anche dichiarato che la sua situazione sentimentale è molto diversa da quella dei due colleghi: “Se manderei messaggi al mio ex nelle canzoni come hanno fatto Shakira e Fedez? Non lo farei mai, se passano dei messaggi nelle mie canzoni sono casuali. Poi non ho niente da dire, sono sposata da anni. Però la musica ha bisogno di hype, di marketing: dietro una canzone c’è un piano commerciale“.

DIRE 🗣️ FARE 🫳🏼 BACIARE 💋 la mia nuova canzone FUORI ORAAA🤩🥰 vi sta piacendo?! Scrivetemi nei commenti vi leggo 🥰 pic.twitter.com/Fyfz6JC60c — Elettra Lamborghini (@ElettraLambo) June 14, 2024

Lamborghini sulle donne nella musica.

Elettra si è detta anche contenta per il successo di molte donne nella musica italiana: “Sono contentissima per loro: se lo meritano, ce lo meritiamo. Noi donne dovremmo fare più collaborazioni per essere ancora più significative. Non è facile per noi: è bello vedere il loro successo. Il fatto che ci giudicano per il nostro corpo? Me ne sono sempre fregata: il twerk è un ballo, è come se si criticasse una spaccata. Io non mi scandalizzo di niente e per me nulla è imbarazzante, ma poi: una come dovrebbe salire su un palco? I giovani sono più educati“.