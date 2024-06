Ultimo: “Mi hanno scartato tre volte da Amici e due da X Factor”

Ultimo, proprio come successo ad Arisa, prima di diventare famoso con la propria musica aveva tentato la scalata al successo presentandosi ai provini di Amici. Purtroppo per lui, però, il portone di Maria De Filippi non si è mai aperto ma, stando a come si è evoluta la sua carriera, forse è andata meglio così. No?

A raccontare questo aneddoto è stato proprio lui ai microfoni di RDS ad Anna Pettinelli, professoressa di canto della scuola di Amici.

“Mi sono presentato ai provini di Amici due anni di fila, se non tre. Questo però è un messaggio bellissimo. Credo che, come ho detto anche a Maria De Filippi privatamente, una sconfitta non va vissuta come ‘Non si sono accorti di me’. Rivedendo i video che Maria mi ha mandato, io ero molto controverso. Anche esteticamente mi presentavo sempre con gli occhi bassi. In una trasmissione tv devi avere i tempi televisivi e devi essere sorridente e fresco. Quando ero ragazzo ero molto più introverso”.

Il primo successo discografico di Ultimo, l’album Pianeti (certificato tre volte disco di platino) è stato pubblicato nel 2017, quindi presumibilmente ha provato ad entrare nella scuola di Amici negli anni 2014-2016, ovvero le edizioni vinte da Deborah Iutato, The Kolors e Sergio Sylvestre.

Chi ha scartato ai provini Ultimo non è stato molto lungimirante: ora lui riempie gli stadi, gli altri partecipano a Tale e Quale Show.



Ultimo: “Io scartato da Amici e da X Factor”

Amici non è l’unico programma che ha detto ‘no’ ad Ultimo: porte in faccia se l’è beccate pure da Sanremo Giovani e da X Factor.