Chi ha ascoltato attentamente Ra Ta Ta di Mahmood si è sicuramente accorto che sul finale della canzone c’è una voce che non è quella del cantante che ripete proprio “ra ta ta ta”. Quella voce appartiene a Mukhtarhuh, ragazzo cresciuto in Danimarca che nel 2019 è diventato virale in tutto il mondo con un semplicissimo video di pochi secondi.

Nel video il ragazzo si riprende mentre passeggia al parco e appena sente degli scoppi in lontananza (proiettili? fuochi d’artificio?) esordisce con “I’m in the ghetto! Ra ta ta ta! Ra ta ta ta!” canticchiando il motivetto dei colpi da fuoco. Il video termina con lui che urla perché finge di cadere / essere colpito.

Dopo quel video, però, di Mukhtarhuh si erano perse le tracce. “Il video originale era stato caricato per la prima volta su TikTok e il ragazzo era diventato conosciuto in tutto il mondo, da milioni di persone” – riporta Webboh – “Qualche mese più tardi, tuttavia, di lui si erano perse le tracce. Il ragazzo era sparito nel nulla, e i suoi profili (sia Instagram che TikTok) erano stati disattivati. Alcuni erano addirittura arrivati a pensare che fosse morto per suicidio, dato che online si potevano trovare alcuni necrologi a lui dedicati”.

Ovviamente Mukhtarhuh è vivo e vegeto ed è tornato sui social per un breve saluto nell’estate del 2020 (ben 7 mesi dopo essere diventato virale) per poi sparire di nuovo e tornare, ancora una volta, ad ottobre per un altro saluto. Da ottobre 2020, tuttavia, di lui, non si hanno più notizie. I suoi profili social esistono sempre, ma lui non li aggiorna più. È vivo e sta bene, semplicemente non ama più stare sui social network.

Chi è Mukhtarhuh, l’icona trash citata da Mahmood nel suo ultimo singolo

Nel dubbio, quel ra ta ta ta rimarrà in eterno grazie a Mahmood che lo ha citato e omaggiato nel suo ultimo singolo.