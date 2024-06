La generazione X rischia di soffrire di tumori più di qualsiasi altra generazione

Lo studio pubblicato lo scorso 10 giugno sulla rivista JAMA Network Open è abbastanza chiaro. Le generazioni nate tra gli anni Sessanta e Settanta potrebbero avere maggiori probabilità nello sviluppare il cancro, durante la loro vita adulta, rispetto le generazioni precedenti, anche se la situazione non è così grave come sembra.

Per maturare questa opinione, che vede la generazione dei Boomer molto più in salute oggi rispetto ai corrispettivi anziani dei prossimi decenni, gli scienziati hanno analizzato le cartelle cliniche di 3,8 milioni di persone negli Stati Uniti, a cui erano stati diagnosticati diversi tipi di cancro nell’arco degli ultimi trenta anni.

Hanno poi usato questi dati per tracciare le curve dell’età d’insorgenza del cancro nelle varie decadi, che sono uno strumento intelligente per visualizzare a quale età aumentano le diagnosi di malattia per le varie fasce generazionali.

In tal modo è possibile prevedere a quale età si sviluppano maggiormente le varie tipologie di cancro all’interno della popolazione, determinando anche la traiettoria di crescita futura.

Effettuando calcoli incrociati, i medici sono stati così in grado di dire quale sarà il trend dei prossimi anni, chiarendo che i nati fra il 1965 e il 1980 – la cosiddetta generazione X – saranno colpiti maggiormente dai tumori, rispetto alla generazione precedente.

Questo studio non è stato però in grado di stimare i tassi di cancro per le generazioni successive, come i Millenials, nati tra il 1981 e il 1996. Tuttavia, altri studi hanno già confermato come i giovani cominciano ad avere altre caratteristiche, che preoccupano gli esperti.

Contemporaneamente, la ricerca contro il cancro fa dei passi da gigante, con l’introduzione i nuovi farmaci che riescono a limitare il rischio di ammalarsi e l’evoluzione delle cure. Per questa ragione molti scienziati credono che lo scenario futuro non sarà così fosco come potrebbe sembrare, analizzando solo alcuni dati.