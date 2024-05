Sara Barbieri incinta di Fabrizio Corona: “Divento nuovamente padre”

Al centro del gossip e della cronaca per le sue indiscrezioni ed esclusive sui vip (come recentemente sul caso di Fedez e Cristiano Iovino), questa volta però è Fabrizio Corona il protagonista – insieme alla sua compagna – di una notizia. L’ex re dei paparazzi ha rivelato a Chi che diventerà padre per la seconda volta, Sara Barbieri infatti è incinta.

“Fabrizio Corona a 50 anni diventa papà per la seconda volta. – si legge sul magazine di Alfonso Signorini – Sara Barbieri, la sua giovanissima compagna (24 anni), è incinta. “Ci pensavamo da un anno”, dice Corona “siamo pazzi di gioia. Sogno che sia una bambina, ma va bene tutto, siamo molto felici per questa bella novità” ha raccontato al nostro giornale”.

Solo una settimana fa Fabrizio ha pubblicato una dedica per il compleanno della giovane fidanzata: “Auguri piccola Holly! E sono 24, così diversi, così apparentemente lontani, ognuno con le sue follie personali, ma sempre insieme, nel bene e nel male. Insieme dopo quasi 3 anni in questo giorno speciale che ha delle strane ma meravigliose coincidenze“.

La notizia della gravidanza è arrivata a soli quattro mesi dai rumor su una presunta crisi (c’è chi addirittura parlava di rottura) tra la 24enne e Fabrizio. Ad alimentare le voci sui due è stato anche un post misterioso della ragazza.

“Nel mio silenzio sono rimasta per più di due anni e mezzo. In questi anni sono rimasta a guardare situazioni che credevo per me fossero ‘esperienze di vita’ quando giorno per giorno mi hanno fatta sentire fuori dal mondo e il mondo me lo sono creata dentro di me, isolandomi e allontanandomi da tutto e tutti.

Un loop e quando ti svegli hai paura di affrontarlo e ritornarci sembra la strada più semplice per non affrontare la sofferenza. La gabbia dorata tanto giudicata mi ha distrutta giorno per giorno. L’importante è aggrapparsi mai a situazioni per la paura di affrontare la vita reale e ascoltare chi vi vuole davvero bene”.

Non credo nelle vendette, penso sia il modo peggiore per sfogare la rabbia, ma credo nelle rinascite, nel prendersi cura di se stessi. Anche quando spesso le persone che consideravi vicino a te aspettano di vederti cadere, di vederti ‘finita’. La miglior vendetta è cambiare ‘occhiali’, cadere, reagire e soprattutto vivere”.