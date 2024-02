Angelina Mango vince il Festival di Sanremo 2024

Fino all’ultimo si è giocata la vittoria del Festival di Sanremo 2024 con Geolier e alla fine Angelina Mango ha trionfato. La cantante di Amici ha battuto tutti con il suo brano La Noia. Seconda dietro a Loredana Bertè nella classifica della prima serata, al primo posto nella terza serata, al secondo nella serata della cover, alla fine la Mango è arrivata sul gradino più alto del podio in finale.

E ora dritti verso l’Eurovision Song Contest con La Noia!

“Io ho passato l’ultimo anno tra palchi e studio: ho lavorato tantissimo, ho scritto tantissimo. “La noia” non è nata per Sanremo, “La noia” è nata in una sessione. Con Dardust e Madame ho trovato una connessione molto particolare, proprio a livello di sensibilità. – ha detto Angelina Mango in un’intervista rilasciata a Rockol – Madame è una persona con l’anima tangibile e quindi è stato facile capirsi, perché siamo entrambe molto dirette. Quando abbiamo finito di provinarla, poi l’ho sentita in macchina e mi sono resa conto che quella era una canzone completa, per me. Io sono contenta di averla portata a Sanremo perché non esclude nulla, non sento di aver lasciato a casa niente di me e non mi lasciare impianti.

Angelina Mango: Io tendo a vivere la musica con tutto il mio corpo e mi piaceva che sul palco di Sanremo ci fosse anche questo di me. Non volevo lasciare a casa quella parte, che secondo me è importante, anche perché sono la più piccola del Festival ed era la mia prima volta all’Ariston”.