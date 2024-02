Angelina Mango conferma che rappresenterà l’Italia all’Eurovision Song Contest: “La Noia in inglese?”

Angelina Mango vincendo il Festival di Sanremo ha vinto anche la possibilità di rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest che si terrà a Malmo il prossimo maggio. Durante la conferenza stampa di questa mattina la cantante ha dichiarato che accetterà questa sfida. (In caso contrario sarebbe stato chiesto al secondo classificato, Geolier).

La tradizione della conferenza del vincitore #Sanremo2024 portata avanti da ⁦@eddyanselmi⁩ -Angelina Mango, vuoi tu rappresentare l’Italia all’ #Eurovision ? -Sì lo voglio Come una sposa! pic.twitter.com/4Nc3Z5odhK — Ruben Trasatti (@darkap89) February 11, 2024

“Non mi aspettavo nulla di quello che è successo” – le parole di Angelina Mango – “Non credevo neanche di essere nella lista dei Big ma mi sono vissuta ogni momento senza troppe pressioni e così ho vissuto la settimana più bella della mia vita. Venerdì ho cerato di fare un omaggio in maniera rispettosa: volevo che uscisse un ricordo, più di me“. In merito all’Eurovision Song Contest ha poi aggiunto: “L’Eurovision mi ha preso molto alla sprovvista“. E sulla possibilità di tradurre La Noia in inglese: “Io non escludo niente: la musica è libera, è in tutte le lingue. Ho cantato in italiano, spagnolo, napoletano, perché no in inglese?”.

We can finally make the official announcement: Angelina Mango will represent Italy at Eurovision with her song “La Noia”! 💐🎙️#Sanremo2024 pic.twitter.com/lQ4zP9x73k — Festival di Sanremo (en) (@sanremo_en) February 11, 2024

Angelina all’Eurovision, a Sanremo ha vinto tre premi

L’ultimo Sanremo di Amadeus è stato all’insegna del #GirlPower dato che tutti i premi sono stati vinti da donne. Sanremo Giovani lo ha vinto Clara, il circuito Big lo ha vinto Angelina Mango, come ha vinto anche il Premio della stampa Lucio Dalla per il brano La Noia e il Premio Giancarlo Bigazzi per la miglior produzione musicale. Il Premio della critica Mia Martini è stato invece assegnato a Loredana Bertè, mentre il Premio Sergio Bardotti per il miglior testo è andato a Mariposa di Fiorella Mannoia.