Famoso artista critica la vittoria di Angelina, lei risponde: “Mi dispiace dica così”

Ieri sera alla finale del Festival di Sanremo Geolier ha raccolto il 60% dei voti del televoto, Angelina il 16,5%, ma la cantante de La Noia ha trionfato comunque grazie ai risultati delle votazioni delle Radio e della sala stampa (qui tutti i dati). Tra i tanti che hanno espresso delle perplessità sul sistema che ha portato alla vittoria di Angelina, c’è anche un famoso artista. Frankie hi-nrg su Twitter ha detto che se fosse un fan di Geolier si sarebbe sentito preso in giro.

“Comunque se fossi uno di quel 60% che ha televotato Geolier, spendendo dei soldi per far vincere il mio beniamino, e lo vedessi scavalcare da chi ha preso un misero 16%, vincente per mano di un manipolo di membri di una casta mediatica, ecco forse mi sentirei preso in giro.

La democrazia rappresentativa non significa che le élite decidono per te. Questa è post democrazia. La democrazia è quando eleggi qualcuno affinché porti avanti le tue istanze e le medi per raggiungere un bene comune”.