Amore segreto per Artur Dainese: cosa nasconde il naufrago

In Honduras sulle spiagge di Cayo Cochinos Artur Dainese e Khady Gueye stanno flirtando e della loro vicinanza si sono accorti i telespettatori, ma anche Sonia Bruganelli, che l’ha fatto notare nell’ultima puntata de L’Isola dei Famosi. Il naufrago però avrebbe un amore segreto. Sembra che il modello non sia single e che in Italia ad aspettarlo ci sia qualcuno.

Oggi pomeriggio Deianira Marzano ha commentato la vicinanza tra Artur e Khady (coinvolti insieme nel furto dello spray anti zanzare) ed ha svelato che lui avrebbe un amore segreto. Il cuore di Dainese sarebbe occupato, pare infatti che l’isolano sia già fidanzato: “Vabbè ora devono far credere di essere una coppia Artur e Khady all’isola, giustamente sono giovani e belli e le provano tutte. Detto ciò pare che lui abbia una donna fuori, quindi si palesi. O anche lei è a favore di questi teatrini“.

si è avvicinato a Khady da pochi giorni e già viene beccato (sia lui che lei) con lo spray antizanzare nello zaino…chissà se sia stata nuovamente lei, come per il cestino con Peppe, a proporglielo… #isola pic.twitter.com/pqS2PRjptr

Questa donna misteriosa si farà avanti? nel dubbio, corna onduregne in arrivo…

Qualche anno fa, prima di partecipare a Temptation Island Vip, Artur ha rilasciato un’intervista ad Armando Sanchez ed ha parlato del suo lavoro, dell’amore e anche della sua somiglianza con Stefano De Martino.

“Tra noi modelli è normale che ci sia tanta competizione, tutti vogliamo raggiungere degli obbiettivi ben precisi. Ai casting spesso scegliono un modello tra mille e questo purtroppo ci rende rivali.

L’amore? Purtroppo non sempre questo lavoro permette di avere relazioni stabili, almeno parlo per mia esperienza. Gli impegni sono tanti e bisognerebbe trovare una persona che comprenda ciò che fai. Attualmente sono single e non cerco l’amore, poi si vedrà.

Se è vero che molti mi scambiano per Stefano De Martino? All’inizio non sapevo nemmeno chi fosse Stefano de Martino, non seguo il gossip e la tv, poi però queste considerazioni diventavano insistenti e quindi mi sono documentato. Dalle foto non vedevo la somiglianza, ci ridevo su, ma poi ho avuto l’occasione di conoscerlo e devo dire che effettivamente siamo uguali! Belen Rodriguez è molto affascinante, non posso negarlo, è anche una grande professionista. Sono contento per Stefano, ma non provo nessuna invidia, è stato un ragazzo fortunato, fossi stato al suo posto l’avrei sposata anche io!”