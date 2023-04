Amici 22, anticipazioni quinto Serale: chi è stato eliminato

Amici 22, anticipazioni quinta puntata Serale: gli ospiti e gli eliminati del quinto appuntamento della fase finale del talent.

Prosegue l’avventura del Serale di Amici 22. La quinta puntata della fase finale del talent di Maria De Filippi andrà in onda sabato 15 aprile alle ore 21.15 su Canale 5. Un appuntamento imperdibile per tutti i fan del programma. Ancora poche settimane e conosceremo il vincitore di questa edizione tesissima. Ma chi sono stati gli ospiti e gli eliminati di questa nuova puntata? Ecco le anticipazioni fornite come di consueto da AmiciNews.

Le anticipazioni della quinta puntata del Serale di Amici

Ancora una volta, anche in questa puntata, oltre ai tre giudici esterni consueti, Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Giofrè, hanno trovato il loro spazio anche dei veri e propri ospiti. Per l’occasione c’è stato spazio non solo per un ospite comico, come già accaduto le scorse settimane, ma anche per un’attrice che si sta facendo spazio nel mondo della musica.

Maria De Filippi

Spazio in particolare a Francesco Cicchella, attore e comico napoletano, e soprattutto a Francesco Sacchella e Clara, due dei protagonisti di Mare fuori. Questi ultimi hanno in particolare ricevuto in questi giorni il disco di platino per il brano Origami all’alba, a conferma non solo del successo della serie, ma anche e soprattutto del loro talento musicale.

Amici 22, terzo Serale: chi è stato eliminato

Per quanto riguarda la gara, i ragazzi si sono messi alla prova con le solite tre manche. Al termine della prima, sono arrivati al ballottaggio Angelina e Cricca. Tra i due, l’eliminato provvisorio è risultato proprio il giovane cantante, già eliminato dal talent, per una settimana, qualche mese fa.

Nella seconda manche, che ha visto la squadra di Zerbi e Celentano opposta a quella di Cuccarini ed Emanuel Lo, a portare a casa la vittoria è stato Aaron, mentre in ballottaggio, come eliminato provvisorio è finito Ramon.

Fondamentale è stata la terza manche, che ha visto sempre Lo e Cuccarini andare in sfida, stavolta contro Raimondo Todaro e Arisa. La prima sfida è stata vinta da Angelina contro Federica, la seconda da Wax contro Maddalena e la terza ancora dall’inarrestabile Angelina contro Mattia. Al ballottaggio è così finita Federica, terza eliminata provvisoria.

In conclusione di puntata si è scoperto chi tra Cricca, Federica e Ramon è riuscito a salvarsi. I giudici hanno deciso di concedere la “grazia” a Cricca. Il ballottaggio finale vede protagonista dunque la giovane cantante e il talentuoso ballerino. Solo nella casetta scopriremo chi avrà dovuto lasciare il programma.