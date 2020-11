Diodato, Fino a farci scomparire: il nuovo singolo del cantautore vincitore di Sanremo 2020 tratto dall’album Che vita meravigliosa.

Diodato è pronto a tornare protagonista in radio grazie a un nuovo singolo estratto dall’album Che vita meravigliosa. Il disco pluripremiato, uscito subito dopo il Festival di Sanremo vinto grazie al brano Fai rumore, è ancora oggi uno degli album più apprezzati da critica e pubblico in questo difficile 2020. Andiamo a scoprire tutti i dettagli sul nuovo estratto, Fino a farci scomparire.

Diodato, Fino a farci scomparire: video e significato

Fino a farci scomparire è un brano delicato ma anche deciso sia nella veste sonora che nel testo, a firma dello stesso cantautore di origine tarantina. Si tratta di un brano che racconta la consacrazione di un ‘noi’ che è arrivato alla fine, ma sa che sopravvivrà in un altrove, grazie anche alla cura del tempo, che permetterà di dimenticare le incomprensioni e tutto ciò che ha ha portato alla fine della relazione. In altre parole, è un brano incentrato sull‘accettazione della fine di un rapporto, che può essere dolorosa ma anche vitale.

Diodato

Il pezzo sarà trasmesso in radio dal 20 novembre. Non sappiamo se verrà accompagnato anche da un video ufficiale. Nel frattempo ce lo ascoltiamo attraverso l’audio disponibile in streaming:

Diodato Best Italian Act

Il 2020 è stato in assoluto l’anno più importnate della carriera di Diodato. Una coincidenza ha voluto che nell’anno più difficile per la storia recente dell’umanità, il cantautore nato ad Aosta riuscisse a raggiungere l’apice di una carriera fatta di lavoro, studio e sacrifici. L’artista ha vinto sostanzialmente tutto quello che avrebbe potuto vincere. Ultimo ma non ultimo riconoscimento è stato il Best Italian Act agli MTV Europe Music Award, un premio importante perché gli ha permesso di imporsi su rivali ‘pericolosi’ come Elettra Lamborghini, Levante, Irama e Random.