Orietta Berti e Fiorello pubblicano “Una vespa in due”

“Una vespa in due” è il nuovo singolo di Orietta Berti in collaborazione con Rosario Fiorello. Il brano è già disponibile in streaming.

Orietta Berti torna a far parlare di sé grazie a una nuova intrigante collaborazione. Questa volta, l’artista unisce le forze con Rosario Fiorello, dando vita a un nuovo singolo estivo che promette di catturare l’attenzione del pubblico e degli ascoltatori. Il brano, intitolato “Una vespa in 2“, è stato presentato in anteprima nel corso della trasmissione Viva Rai2!, segnando un momento significativo per entrambi gli artisti coinvolti.

“Una Vespa in 2”

In un movimento inaspettato e anticipato rispetto agli annunci precedenti, “Una vespa in due” è stato reso disponibile per lo streaming, combinando le iconiche voci di Orietta Berti e di Rosario Fiorello.

La produzione del brano vanta la collaborazione di figure note nel panorama musicale, come Enrico Cremonesi, Daniele Lazzarin (noto anche come Danti dei Two Fingerz) e Paolo Saraceni. Il coinvolgimento di Fiorello non si limita alla sola esecuzione, ma si estende alla scrittura del testo.

Un passo avanti nella carriera di Orietta Berti

Non è la prima volta che Orietta Berti realizza collaborazioni sorprendenti. Già l’anno scorso, l’artista aveva colpito il pubblico con il singolo “La discoteca italiana” realizzato insieme a Fabio Rovazzi, seguito poi da altri progetti che hanno visto la sua partecipazione.

La scelta di collaborare con Fiorello per “Una vespa in due” risulta essere un ulteriore tassello di questa strategia di rinnovamento e sperimentazione nell’ambito musicale. che fino ad ora ha portato notevoli risultati in termini di stream e apprezzamento da parte del pubblico.

Rosario Fiorello

Il significato della collaborazione

L’origine di questa collaborazione tra Orietta Berti e Fiorello sembra affondare le radici in una profonda stima reciproca e in esperienze condivise precedenti, come il jingle realizzato da Berti per Viva Rai2!.

Fiorello ha apertamente espresso i suoi sentimenti di ammirazione nei confronti di Berti, riconoscendone il talento e l’influenza avuta sulla sua infanzia e crescita personale. Una vespa in due” non si limita a essere un semplice brano musicale, ma diventa un ponte tra generazioni diverse di ascoltatori, unendo esperienze, ricordi e sensazioni comuni.