Le canzoni sul bacio per festeggiare la Giornata mondiale

Le canzoni sui baci nella Giornata internazionale del bacio: da Il tuo bacio è come un rock all’intramontabile Kiss di Prince.

La Giornata mondiale del bacio ci ricorda ogni anno di quanto sia bello dimostrare con un gesto d’affetto grande amore ai nostri partner, ma anche ai nostri genitori, familiari, amici, e a chiunque sia nel nostro cuore. Anche per questo i baci sono stati celebrati dagli artisti in numerose canzoni immortali. Ecco qui cinque delle più emblematiche e adatte a festeggiare questa splendida ricorrenza.

Giornata del bacio: le migliori canzoni sui baci

Bacio

Adriano Celentano – Il tuo bacio è come un rock

Non si può non aprire una playlist sui baci senza iniziare dal classico di Adriano Celentano. Una frase che all’epoca voleva dire tutto. Siamo nel 1959 e il Molleggiato, che ancora non è tale, sta scalando le classifiche con il suo rock and roll d’importazione, insieme ad altri grandi pionieri della nostra musica. Uno di questi tra l’altro suona la chitarra in questo brano: Giorgio Gaber.

Ecco l’audio di Il tuo bacio è come un rock:

Raf – Il sapore di un bacio

Forse non è la canzone più famosa di Raf, e nemmeno una delle sue migliori in assoluto, ma si adatta perfettamente a questa giornata speciale. Tratta dal suo secondo album, Svegliarsi un anno fa del 1988, è stata scritta da Lucio Dalla, Gaetano Curreri e Saverio Grandi.

Riascoltiamola insieme. Ecco Il sapore di un bacio:

Sixpence None the Richer – Kiss Me

Singolo del 1998 di questa band che fece un grande exploit con questo pezzo, salvo non confermarsi in futuro, fa parte della colonna sonora dell’omonimo film ma anche di molti telefilm famosi, da Dawson’s Creek a Settimo cielo.

Tuffiamoci con nostalgia negli anni Novanta: ecco Kiss Me.

Carmen Consoli – L’ultimo bacio

Brano simbolo della colonna sonora dell’omonimo film di Gabriele Muccino, non è forse il più felice di questo quintetto, visto che tratta di un addio, ma è di certo uno dei più romantici.

Ancora oggi è uno dei pezzi più amati della ‘cantantessa’. Ecco il video ufficiale:

Prince – Kiss

E torniamo al 1986 per chiudere con uno dei pezzi più famosi, belli e importanti del geniale Prince. Kiss è un brano che mescola funk e pop e ci trascina con un ritmo irresistibile in un’atmosfera senza tempo, eterea e dominata dalla voce androgina del grande artista di Minneapolis.

Di seguito il video di Kiss: