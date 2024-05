Geppi Cucciari: “I gay non sono la maggioranza? Non è mai venuto ad Amici”

Geppi Cucciari è stata l’ospite comico della semifinale di Amici di Maria De Filippi.

Fra una battuta e l’altra, l’attrice ha ironizzato anche sul generale Vannacci e sulle sue dichiarazioni omofobe che ormai non fanno neanche più tanto notizia, dato che ne spara una al giorno. Lo ha fatto chiamandolo ‘Vanna’ e sottolineando come la sua opinione sia una ‘c4zzata col botto’.

“Maria si prende cura dei suoi ragazzi e li distoglie dai social” – ha esordito, aggiungendo poi rivolta ai concorrenti: “In questo periodo siete stati lontani da Instagram, SnapChat, TikTok, Tinder, Grindr.. Tanto limonate lo stesso! Ed è meglio! Così seguite un po’ meno quello che succede là fuori, come ad esempio le polemiche fra Mentana e la Gruber, oppure il ministro dell’istruzione che ha detto una cosa cringe sui dinosauri. E c’è anche un generale molto popolare, il generale Vannacci per gli amici Vanna, che ha flexato nuovamente un concetto opinabile, un tesi ardita. Insomma, una c4zzata col botto”.

Geppi Cucciari ha poi chiuso la battuta così:

“Il suo concetto? Cioè che i gay non sono normali perché non sono la maggioranza. Allora, a parte che non è mai venuto qui perché sennò avrebbe capito.. Ma così lo dicevo senza fare nomi, ho solo buttato lo sguardo. E poi cosa vuol dire la maggioranza? Mica è bello stare nella maggioranza. Fino al 1946 noi donne non potevamo neanche votare. Ed eravamo anormali noi o era anormale che noi non potevamo votare?”.