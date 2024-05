non era mai successo prima d’ora

I telespettatori non potevano credere a quello che stava accadendo nella puntata a un passo dalla fine da questa edizione del talent show. Ad Amici 23 la giuria ha preso una decisione nella semifinale che ha lasciato tutti senza parole. Non è la prima volta che le persone chiamate a giudicare i concorrenti ancora in gara prendono questa “facile” strada.

La semifinale di Amici 23 è andata in onda domenica 12 maggio. Un cambio di giornata dettato da esigenze di “palinsesto”. Sabato sera, infatti, il carrozzone di Maria De Filippi avrebbe dovuto scontrarsi contro la finale dell’Eurovisione 2024.

La conduttrice e l’emittente televisiva hanno allora deciso di spostare la semifinale alla domenica sera, lasciando libero il sabato. Durante l’ottava puntata c’è stato anche un altro colpo di scena che ha lasciato tutti quanti di stucco.

Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofrè e Michele Bravi sono i giudici di Amici 23 che nella semifinale del talent show hanno preso una decisione che ha lasciato tutti senza parole. Quando è venuto il momento di scegliere chi eliminare hanno fatto una strana richiesta.

La giuria, infatti, ha chiesto a Maria De Filippi di uscire un attimo per confrontarsi e non di votare singolarmente con l’iPad. La conduttrice ha acconsentito e in separata sede il trio ha scritto la sua decisione, consegnata poi da Sarah in una busta rossa chiusa.

Amici 23, la giuria in semifinale ha fatto la sua scelta

Nel biglietto i giudici hanno scritto di aver sempre cercato di essere sensibili, competenti e imparziale, anche se è sempre stato molto difficile. Per otto puntate lo hanno fatto scrupolosamente, ma di fronte all’ennesima scelta hanno preso una decisione particolare.

La loro scelta è stata quella di non escludere nessun talento. Tutti i semifinalisti sono approdati alla finale di Amici. Quindi Mida e Sarah non sono andati a casa e si aggiungono alla finale dove erano già arrivati quattro loro compagni (Marisol, Dustin, Petit e Holden).