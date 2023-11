Amici 2023, l’esibizione di Lil Jolie conquista Tommaso Paradiso

Nella graduatoria canora di Amici 2023, Lil Jolie conquista il primo posto. Ma anche una proposta speciale da parte dell’artista.

Domenica 12 novembre, lo studio di Amici di Maria De Filippi ha accolto un’abbondanza di artisti eccezionali, questa volta nel ruolo di giudici. Tommaso Paradiso ha dovuto giudicare la competizione canora degli allievi: a conquistarlo è stata l’esibizione da brividi di Lil Jolie.

Standing ovation per Lil Jolie

Nell’ultimo episodio del talent show di Canale 5, tra gli ospiti speciali ci sono stati Tommaso Paradiso coinvolto nelle competizioni di canto, mentre la conduttrice televisiva Rossella Brescia ha giudicato delle sfide di danza. Presente anche l’ex concorrente di Amici, Giordana Angi, che ha dovuto valutare la scrittura dei testi.

Durante la competizione canora, Lil Jolie si è distinta in maniera particolare grazie alla sua interpretazione di “Un’emozione da poco” di Anna Oxa. La sua voce unica è riuscita ad emozionare tutti indistintamente, conquistando una standing ovation dal pubblico, ma anche i calorosi elogi dei giudici.

La reazione di Tommaso Paradiso: “L’unicità vince sempre”

Al termine della performance che ha emozionato il pubblico, Tommaso Paradiso – chiamato a giudicare le esibizioni canore degli allievi di Amici – si è alzato e ha abbracciato la giovane Lil Jolie, indossando gli occhiali da sole.

“Quando mi metto gli occhiali è perché mi emoziono, non voglio far vedere i miei occhi ora. Me li proteggo”, afferma il cantautore spiegando il suo gesto. Contenendo le lacrime poi, si è complimentato con all’allieva: “Tu sei la dimostrazione l’unicità vince sempre. Hai cantato questa cosa in un modo che non è 2023, 2022, 1980… è universale, non sei uguale a niente. Promettimi che farai questo mestiere per sempre”.

L’esibizione di Lil Jolie è stata così eccezionale da convincere l’artista a proporle una collaborazione insieme. “Se continui su questa strada, se ti va… Proviamo a scrivere una cosa“, le propone Tommaso Paradiso. Rispondendo al cantante, Angela Ciancio dice: “Sono una cantautrice e tu per me sei di ispirazione, mi sono mangiata i tuoi dischi. Sei uno dei miei autori preferiti. Non so che dire”.