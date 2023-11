Cristoforetti morto di leucemia: l’album pubblicato dall’ospedale

Scompare a soli 36 anni Michele Cristoforetti, lasciando in eredità il suo nuovo album pubblicato pochi giorni prima di morire.

Michele Cristoforetti lottava da tempo contro la sua malattia, una leucemia che gli ha tolto pian piano tutta l’energia. Nonostante ciò, circa 10 giorni prima di morire il cantautore trentino è riuscito a pubblicare il suo ultimo disco direttamente dall’ospedale di Padova dov’era ricoverato. Poi la tragica notizia: Michi è volato via a soli 36 anni, lasciando un meraviglioso ricordo di sé.

“Esagerato”, l’ultimo album pubblicato dall’ospedale

Originario di Avio (Trento), Michele Cristoforetti si era avvicinato al mondo della musica con il gruppo Kaskade, prima di diventare solista. Negli ultimi anni aveva collaborato con diversi artisti di un certo calibro. Era riuscito ad aprire i concerti di Vasco Rossi, ma anche di Gianluca Grignani e dei Nomadi.

Aveva portato avanti oltre 500 concerti e 5 tournée teatrali, conquistando anche la vittoria del concorso Euregio Rock nel 2022. Ma quest’anno Cristoforetti ha portato a termine un progetto che nemmeno lui immaginava.

Il 1° novembre aveva lanciato il suo nuovo album, intitolato “Esagerato”. Su Facebook, solo una decina di giorni fa il cantautore trentino scriveva con entusiasmo: “Non mi aspettavo di pubblicare un album dall’ospedale ma la vita è davvero strana!”.

“Questo è un album a cui tengo particolarmente e voglio dedicarlo a voi che mi siete stati vicini durante tutto il mio percorso. Grandi! Vi abbraccio forte“, concludeva il post.

La malattia di Michele Cristoforetti

Nel bel mezzo della sua ascesa nel panorama musicale, nella vita di Michele Cristoforetti arrivò la malattia: il 23 ottobre scorso lo stesso cantautore aveva spiegato su Facebook la sofferenza per la leucemia che lo aveva colpito improvvisamente.

“Nonostante la sfida della malattia ho dedicato tempo e tutta la mia energia per completare questo nuovo album”, scriveva Cristoforetti anticipando il suo nuovo progetto, e annunciando che il 31 di ottobre avrebbe affrontato un trapianto di midollo.

La morte di Cristoforetti

La triste notizia è stata pubblicata sul suo profilo Facebook, con un post che dice: “Oggi non è proprio un buongiorno, oggi il mondo non ha la stessa luce, perché da ieri chi brillava non c’è più… Purtroppo ieri Michele è andato via, forse la sua energia serviva da un’altra parte”.

“Il suo sorriso, la sua tenacia, la sua determinazione e la sua voce resteranno per sempre nelle sue opere e nei cuori di tutti. Ci ha lasciati pochi giorni dopo il suo ultimo disco, come se volesse rilasciare a tutti quel ricordo indelebile della sua voce, che oggi rimbomba nelle nostre teste. In una delle sue ultime canzoni cantava ‘Quando il tuo viaggio trova una meta, senza paura’”, si legge nel post.

“Noi oggi ci auguriamo che il suo viaggio sia giunto alla pace e alla tranquillità, quelle che meritava da tempo, con la stessa energia di sempre. Quindi ciao Michi, insegnaci ad essere senza paura come solo tu sai essere”, conclude.

I funerali si terranno oggi martedì 14 novembre, alle 11:00, presso la Chiesa del Sacro Cuore di Gesù di Padova.