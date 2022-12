Lady Gaga ricrea il ballo di Mercoledì con Bloody Mary

Era prevedibile, scontato e sotto un certo punto di vista pure doveroso e alla fine Lady Gaga non ha deluso le aspettative.

Dopo circa due settimane dal successo inaspettato di Bloody Mary (che a distanza di 11 anni ha scalato tutte le classifiche grazie a un balletto su TikTok che hanno imitato), anche Lady Gaga lo ha realizzato. Finalmente!

Tutto è nato per puro caso quando un utente di TikTok ha inserito la musica di Bloody Mary sul balletto scomposto realizzato dal personaggio di Mercoledì Addams nell’omonima serie Netflix. Il video con quella musica è così piaciuto che è stato condiviso migliaia di volte e molti hanno iniziato a imitarlo. Anche le nostrane Carmen Di Pietro e Cristina D’Avena lo hanno fatto. I video li ho messi sul profilo Instagram di Biccy, non ringraziatemi.

E così dopo tanta attesa ecco arrivata anche la versione di Lady Gaga molto fedele all’originale. Alla fine sta semplicemente ballando con le mani sopra la testa come le ha detto Gesù.

Qualche ora fa anche Madonna ha provato a rendere virale una sua canzone (che si trova nella versione deluxe box di Madame X) tramite il medesimo video di Mercoledì, ma ovviamente non c’è riuscita.

Attualmente Bloody Mary è fra le canzoni più ascoltate al mondo su Spotify e molte radio hanno iniziato a mandarla in rotazione trattandola a tutti gli effetti come se fosse una nuova canzone di Lady Gaga. Io che ci sono in fissa dal 2011 sono felice che finalmente anche il resto del mondo l’abbia conosciuta. Lady Gaga era così avanti nel 2011 che Bloody Mary sta avendo il successo che merita nel 2022.