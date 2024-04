“Altro che ritorno di fiamma” La famosissima avvista con il suo nuovo fidanzato: chi è lui

La Vip e l’ex non sono tornati insieme: il cuore della bella influencer batterebbe infatti per un’altra persona

Giulia De Lellis e Andrea Damante sono stati recentemente avvistati insieme e questo ha fatto sperare in un ritorno di fiamma. In realtà la bella influencer non ha nessuna intenzione di tornare con il suo ex storico, in quanto è molto felice con il suo attuale fidanzato.

Che cosa sta succedendo tra i Damellis?

Giulia De Lellis e Andrea Damante: la loro storia solamente un vecchio ricordo

Giulia De Lellis e Andrea Damante sono stati una coppia per molto tempo e sicuramente due dei ragazzi più famosi di tutte le edizioni di Uomini e Donne. In molti hanno sperato di rivederli insieme e questo è realmente capitato qualche giorno fa.

Andrea e Giulia sono stati paparazzati insieme ad una tavolino di un bar, dove si sono rincontrati dopo tempo per trascorrere un po’ di tempo insieme. Inutile dire come i rumors abbiano cominciato a divagare, ipotizzando la probabilità di un ritorno di fiamma tra di loro.

A oggi però, dobbiamo smentire queste voci in quanto tra Giulia De Lellis e Andrea Damante non ci sarebbe alcun tipo di avvicinamento, ma solamente un rapporto di amicizia nato con gli altri. Del resto ne hanno passate davvero tante insieme. Nonostante quanto accaduto tra di loro hanno deciso di darsi una seconda possibilità, ma solo come amici.

Giulia De Lellis felice con il suo nuovo fidanzato

A smentire l’esistenza di una relazione con Andrea Damante il fatto che Giulia sia stata beccata mentre si scambiava un bacio appassionato con il suo fidanzato. Ricordiamo che fino a qualche tempo fa la bella influencer era fidanzata con Carlo Beretta, con il quale la relazione è durata davvero molti anni.

Lo stesso si può dire per Andrea Damante che, invece, faceva coppia fissa con la bellissima Elisa Visari. Entrambi si sono poi ritrovati single nello stesso momento, anche se non per il loro ipotetico desiderio di tornare insieme.

Non sappiamo nulla in merito alla vita privata di Andrea Damante ma pare che Giulia abbia nuovamente trovato l’amore. Il fortunato è Giano Del Bufalo. Il ragazzo sarebbe il fratello della famosa attrice Diana Del Bufalo. Al momento nulla di ufficiale è stato diramato, ma noi rimaniamo sintonizzati.