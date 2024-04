«Venerdì 12 agosto 2022, alle undici meno un quarto di una mattinata di sole, ne…

«Venerdì 12 agosto 2022, alle undici meno un quarto di una mattinata di sole, nel nord dello Stato di New York, sono stato aggredito e quasi ucciso da un giovane armato di coltello, dopo che ero appena salito sul palco dell’anfiteatro di Chautauqua per parlare dell’importanza di proteggere gli scrittori dai soprusi.

Mi trovavo in compagnia di Henry Reese, co-ideatore, insieme alla moglie Diane Samuels, del progetto City of Asylum Pittsburgh, che offre rifugio a una serie di scrittori la cui sicurezza, nei rispettivi paesi d’origine, è sotto attacco.

Questa era la storia che Henry e io intendevamo raccontare: la creazione di spazi sicuri in America per scrittori stranieri, e il ruolo che io avevo avuto negli esordi del loro progetto.

L’incontro pubblico era intitolato “Più di un rifugio: ridefinire la casa americana”.

L’incontro non ha mai avuto luogo. �Stavo per scoprire che quel giorno l’anfiteatro di Chautauqua non era affatto un posto sicuro per me.»

“Coltello. Meditazioni dopo un tentato assassinio”, Salman Rushdie.