trovata senza vita nella vasca da bagno, è giallo

Le porte dell’appartamento di Angela Scotton si sono spalancate sotto la pressione delle autorità, ma il vuoto era l’unico a rispondere al persistente suono del campanello. Era un venerdì, quando nel cuore del quartiere Campodipietra, situato nella frazione di Salgareda, si è verificato un evento tragico destinato a sconvolgere le dinamiche della comunità. In un anonimo edificio popolare, il corpo inerte di Angela Scotton è stato rinvenuto nella sua vasca da bagno, circondato da un silenzio opprimente.

Mentre gli investigatori cercavano di capire la dinamica dell’accaduto, ancora avvolta nel mistero, le prime indagini suggerivano che un improvviso malore avesse posto fine alla vita di Angela. La vittima, 48 anni, era una figura familiare nel quartiere, e l’assenza dei suoi passi abituali aveva già sollevato inquietudini tra i vicini. Tant’è che il suo silenzio improvviso aveva scatenato un’ondata di preoccupazione, spingendo i residenti ad allertare le autorità locali. Nella giornata di ieri, polizia, carabinieri, vigili del fuoco e personale medico avevano invaso l’abitazione di Angela, aprendo le porte su una scena agghiacciante.

La donna, solita a vivere sola, era conosciuta ai servizi sociali per le sue battaglie psicologiche, ricevendo assistenza sia dai servizi sociali che dal centro di salute mentale. Il sindaco, Andrea Favaretto, aveva espresso il dolore della comunità per la perdita di Angela, ricordandola come una figura rispettata e supportata dalle istituzioni locali. Favaretto spiega:

Soffriva di alcuni problemi di natura psicologica e aveva necessità di essere accompagnata nel suo percorso di vita. Per le sue particolari condizioni era anche seguita dal centro di salute mentale.

Gli ultimi saluti ad Angela si terrano martedì alle 10:30 nella chiesa parrocchiale di Campodipietra. La comunità si unisce al dolore del figlio, Joey e dei suoi genitori, e la ricorda come una donna che ha lottato contro le proprie battaglie fino all’ultimo respiro.