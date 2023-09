Alfonso Signorini scappa dai suoi ex vipponi, novità in palinsesto

La quinta puntata del Grande Fratello di Alfonso Signorini sarebbe dovuta andare in onda venerdì 22 settembre, ma Mediaset ha deciso di cambiare le carta in tavola.

Il 16% di share ottenuto lo scorso venerdì ha infatti allarmato i piani alti del Biscione e per questo motivo Canale 5 ha deciso di anticipare il giorno di messa in onda di 24 ore. Questo perché venerdì 22 debutterà su Rai1 la nuova edizione di Tale & Quale Show di Carlo Conti che quest’anno vanta un cast super pop. Per il Grande Fratello sarebbe stato una carneficina.

Alfonso Signorini scappa così dai suoi (ex) vipponi che quest’anno sono stati arruolati da Carlo Conti. Fra loro spiccano Maria Teresa Ruta (GFVip 5), Alex Belli (GFVip 6), Jo Squillo (GFVip 6), Ginevra Lamborghini (GFVip 7) e Pamela Prati (GFVip 7).

Alfonso Signorini scappa dal venerdì, al suo posto la fiction con Massimo Ranieri

Venerdì 22 andrà in onda – come annunciato da TvBlog – la seconda puntata della fiction con Massimo Ranieri dal titolo La Voce Che Hai Dentro. Fiction che al suo debutto ha totalizzato una media di 2.481.000 telespettatori pari al 14,45% di share.

A esibirsi sul palco dello show di Rai Uno di Carlo vedremo: Pamela Prati, Jasmine Rotolo, Jo Squillo, Maria Teresa Ruta, Ilaria Mongiovì, Ginevra Lamborghini, Lorenzo Licitra, Scialpi, Gaudiano, Alex Belli, Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli.

Alex Belli svela i personaggi che vorrebbe imitare a Tale e Quale Show https://t.co/kNUYWA3hsN #TaleeQualeShow — BICCY.IT (@BITCHYFit) August 9, 2023