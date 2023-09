Noemi e Totti sgamati a guardare una storia Instagram di Ilary

Noemi Bocchi e Francesco Totti sono stati sgamati dalle telecamere di Sport Italia a guardare – tramite un’amica – una storia Instagram pubblicata da Ilary Blasi.

Il fatto è accaduto durante la partita Roma – Frosinone della Primavera quando un’amica di loro ha girato verso la loro direzione il proprio smartphone mostrandogli l’ultima storia caricata su Instagram da Ilary Blasi. Una storia in cui la conduttrice de L’Isola dei Famosi è in compagnia di Melissa Monti, la fidanzata del figlio Cristian Totti.

Ecco il video incriminato:

E anche la storia in questione:

L’ultima volta che Ilary Blasi ha parlato pubblicamente di Francesco Totti è stato lo scorso aprile, quando Valerio Staffelli le ha recapitato un Tapiro d’Oro dopo le battute fatte sull’ex marito durante la prima puntata de L’Isola dei Famosi.

“Le cose con Francesco certo che sono cambiate rispetto a un anno fa. Penso che avete seguito la vicenda. Come siamo messi a borse e Rolex? Vediamo come si concluderà la vicenda, devi tornare e ti darò aggiornamenti. Se è vero che ho cambiato le chiavi della villa così lui non può più entrare? No, Francesco può entrare quando vuole, casa è sempre aperta. Se mi sono attapirata per la scelta del giudice sul mensile? Io non ho mai proferito parola e continuo a stare zitta”.