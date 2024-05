Alessandra Amoroso e BigMama: ecco la hit estiva Mezzo Rotto

Dopo i singoli con i Boomdabash, Alessandra Amoroso è tornata nella corsa al tormentone dell’estate, ma questa volta in compagnia di una collega. La cantante di Vivere a Colori ha duettato con BigMama sulle note di Mezzo Rotto. La canzone ha tutti gli ingredienti che servono per diventare una vera hit estiva che ci farà ballare nei prossimi mesi al grido di: “Ro to to to to to to“.

Già dall’esibizione a Battiti Live si capiva che eravamo difronte a un pezzone e adesso che possiamo ascoltare la versione studio siamo davanti ad una certezza. Queste due ‘hanno slayato, hanno servito’.



E a voi è piaciuto Mezzo Rotto?

..Amore Eterno ma era già mezzo Rotto to to to to… 💣 Alessandra Amoroso & Big Mama ci faranno ballare tutta l’estate! 🔝🕺 pic.twitter.com/0zDAPU3SK0 — Mike 🌗🐜 (@maikylife) May 25, 2024

Alessandra Amoroso e BigMama, il testo di Mezzo Rotto.

[Strofa 1: Alessandra Amoroso]

Tutte le paure che hai

Non le hai certo imparate da me

Dimmi qualcosa qui che, che non so

Che non sai, tanto ormai

[Pre-Ritornello 1: Alessandra Amoroso]

Bisogna venirsi incontro, sono tempi duri

Abiti tu in una villa da sogno, con gli occhiali scuri?

Che resta la fine che preferisco

Mentre mi guardi così

Almeno mettiamo su un disco, disco, disco

[Ritornello]

Cosa fai questa notte?

Sei tutta cromata di blu

Tutta sola anche tu

E dimmi, poi, dove vai questa notte

Che adesso non ti vedo più

Tutta sola anche tu

Mi spezzi il cuore proprio dietro le scapole

Te lo direi se fosse tutto più facile

Ma mi telefonerai

Un giorno, senza un perché

Per dirmi: “Il nostro amore è un filo di vento”

Parla, ti sento

L’amore è eterno ma era già mezzo rotto-to

To-ro-ro-to-to

To-ro-ro-to-to

To-ro-ro-to-to

To-ro-ro

[Strofa 2: BigMama]

Mezzo rotto, messo a posto

Pezzi che ho perso per strada, di te mi ricordo, mezzo mosso

Quel mare di notte che guardi e che mi manderai

Mentre canto da sola blu sky

Pensando a quei pezzi d’amore che io non so scrivere e ascolterai mai, mai, mai

[Pre-Ritornello 2: BigMama]

Ma quanto ti piace ballare da sola?

Cercare il mio sguardo qui, in mezzo alla folla

La pelle nud4, dimentico l’ora

Dimentico pure quant’è che mi scotta

Metti su sorrisi falsi, solo per gli altri, fumando Sinston

Canto sul disco, disco, disco

[Ritornello]

Cosa fai questa notte?

Sei tutta cromata di blu

Tutta sola anche tu

E dimmi, poi, dove vai questa notte

Che adesso non ti vedo più

Tutta sola anche tu

Mi spezzi il cuore proprio dietro le scapole

Te lo direi se fosse tutto più facile

Ma mi telefonerai

Un giorno, senza un perché

Per dirmi: “Il nostro amore è un filo di vento”

Parla, ti sento

L’amore è eterno ma era già mezzo rotto-to

To-ro-ro-to-to

To-ro-ro-to-to

To-ro-ro-to-to

To-ro-ro-to-to

To-ro-ro-to-to

To-ro-ro-to-to

To-ro-ro-to-to

To-ro-ro

[Bridge]

Alla fine del gioco vuoi sempre qualcosa di più

Tutta sola anche tu

Roulette russa, meglio mezzi rotti che non vedersi più

Non credi anche tu?

[Ritornello]

Il nostro amore è un filo di vento

Parla, ti sento

L’amore è eterno ma era già mezzo rotto-to

To-ro-ro-to-to

To-ro-ro-to-to

To-ro-ro-to-to

To-ro-ro-to-to

To-ro-ro-to-to

To-ro-ro-to-to

To-ro-ro-to-to

To-ro-ro