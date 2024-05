Massimiliano Varrese, il singolo Fai Clap Clap è una revenge song per Beatrice Luzzi

In queste ore sono usciti moltissimi singoli: la revenge song di Fedez con Emis Killa, la collaborazione fra Alessandra Amoroso e BigMama e anche il nuovo pezzo di Elodie. I nuovi brani però non sono finiti qua. A loro va aggiunto anche quello di colui che ha portato l’hip hop in Italia, Massimiliano Varrese. L’ex gieffino di Alfonso Signorini è su Spotify col nuovo singolo Fai Clap Clap, una canzone palesemente ispirata a Beatrice Luzzi. Insomma, questa sì che è una revenge song, Fedez dovrebbe imparare.

“Adesso basta, sette mesi di silenzi mentre le cattive lingue tagliavano, cucivano e diffamavano me e la mia famiglia, mentre non potevo difendermi!” – ha scritto Massimiliano Varrese su Instagram – “Altri due mesi di illazioni, fake news e bullismo cibernetico! […] In quasi 30 anni di carriera artistica non avevo mai visto tanto odio, tanto degrado e tanta stupidità interiore”.

Massimiliano Varrese, le frasi salienti di Fai Clap Clap

– Max in the house

– Ci sono domande senza mai risposte / Ci sono risposte che arriveranno senza mai domande

– Il grande occhio su di me non vede o finge

– Fai clap clap baby ma il flash che male fa

– Mi vuoi nominare, mi vuoi eliminare e poi come un prete aspetto la tua confessione

– Ti guardo negli occhi, i tuoi occhi da infame

– Prima mi insulti e poi mi vuoi bene

– Quando esco poi ti spiego

– Vorrei dirti che ti odio ma io faccio un passo indietro e ti perdono