Ada Alberti: oroscopo di maggio 2024, le previsioni di tutti i segni

Anche aprile ci sta per salutare ed è tempo di scoprire quello che ci aspetta nel nuovo mese con le previsioni stellari della nostra astrologa preferita, Ada Alberti! Dopo averci svelato i segni più fortunati di questo 2024, il popolare volto di ‘Notizie belle Dalle Stelle’ è tornato con l’oroscopo di maggio.

Ada Alberti, oroscopo di maggio 2024.

Ariete, Toro, gemelli.

Ariete.

La strada percorsa, sostanzialmente volta alla scoperta di voi stessi, per qualcuno attraverso l’amore o un cambiamento lavorativo, dovrà prendere forma nel 2024, visto che Giove transiterà ancora nel segno del Toro fino al 25 maggio. Può darsi che qualche Ariete debba cambiare sede di lavoro o azienda, ma questa volta non sarà complicato farlo, perché il re dei pianeti, Giove, dal 26 maggio inizierà a transitare nel segno amico dei Gemelli e vi sosterrà. Dunque Arieti, liberatevi dal passato con le sue nostalgie o malinconie, perché queste possono bloccare il vostro processo evolutivo ed il periodo “godereccio” che Giove dal segno dei Gemelli vorrà darvi dal 26 maggio in poi.

Toro.

Come avete già visto, in questo 2024 potete ricominciare daccapo. Ebbene sì, anche quando Giove dal 26 maggio non sarà più nel vostro segno avrete modo di sentirvi rivivere ed innamorarvi, flirtare, spostarvi, viaggiare e magari unire l’utile al dilettevole, guadagnare denaro e perché no, anche tentare la fortuna! Avrete tante novità e non dimenticate che siete tra i segni favoriti di quest’anno.

Gemelli.

Giove, il pianeta più grande del sistema solare, dal 26 maggio inizierà a transitare nel vostro segno e di certo segnerà il vostro rinnovamento. Dovrete seguire regole e leggi ferree e non strafare. Attenti a concentrare la vostra mente esclusivamente sul lavoro ed evitate di mettere il muso con chi invece merita di essere amato, come il partner, la famiglia.

Ada Alberti, Cancro, Leone, Vergine.

Cancro.

Possono realizzarsi dei desideri, anche in campo lavorativo e professionale grazie ad amicizie preziose. Non azzardate affari o investimenti poco trasparenti. Può anche darsi che necessitiate di consigli o aiuti da avvocati o forze dell’ordine. Un altro periodo teso in campo professionale è quello di questo mese, maggio. Giove saprà essere generoso fino a tutto maggio, dopo potrete portare avanti quanto sarete riusciti a costruire. Il successo può essere vostro, bando alla timidezza ed osate, si dice – “Chi non risica non rosica” -.

Leone.

L’anno non è iniziato come volevate, Giove è dissonante, ma fino al 25 maggio, poi via libera! Il periodo produttivo e florido infatti può iniziare a fine maggio. Comunque, in genere, come ho già detto dalla fine di maggio arriveranno le prime buone nuove, grazie alle quali sarà possibile rimediare a qualche grana finanziaria e riprendere la strada dell’ottimismo.

Vergine.

Giove sarà propizio fino al 25 maggio. Aprile è stato il mese della revisione , a fine maggio arriverete al dunque, eventualmente sarà bene arrivare ad un compromesso invece di perdere “capri e cavoli”, soprattutto nel campo del lavoro. Maggio può incoraggiare l’amore e, chi desidera un incontro o rinverdire il rapporto col partner, oppure sposarsi, può ricevere l’assenso da Venere e Giove particolarmente fertili e propizi. Il consiglio dei pianeti è di evitare rischi e sperimentazioni. I single possono iniziare una storia importante e duratura, le coppie possono sposarsi o concretizzare progetti a due per il futuro, purché entro maggio. Poi inizierà una fase volta più alla cura o protezione di quanto si è riusciti ad ottenere e realizzare, che alla ricerca e all’azzardo.

Bilancia, Scorpione, Sagittario.

Bilancia.

All’inizio di maggio le amicizie saranno fautrici di buone nuove e nei mesi successivi ve ne renderete meglio conto. In generale è il momento giusto per dire ciò che non vi fa stare più bene e quindi comportarvi di conseguenza.

Scorpione.

Giove sarà opposto fino al 25 maggio e ciò può ritardare le soluzioni e non favorire le entrate di denaro. Ma voi appartenete ad un segno che ama le sfide e non demorderete, e farete bene, perché dal 26 maggio Giove non sarà più avverso e, per quanto la tensione potrà arrivare alle stelle per l’opposizione di Marte che pretende verifiche e altri tagli, sentirete comunque che qualcosa starà per cambiare in meglio. Infatti, arriveranno le prime soluzioni e qualche soldo in più.

Sagittario.

Avete affrontato diversi problemi portati anche da Saturno. Ma tranquilli perché Urano e Giove in Toro, quest’ultimo fino al 25 maggio, saranno capaci di rigenerarvi, dovrete approfittarne. Sarà in tale periodo che dovrete essere forti e pieni di slancio nel portare avanti i vostri progetti, specie se siete alla ricerca di una occupazione. In seguito dovrete essere concilianti, accettando compromessi specie se farete parte di un gruppo di lavoro. Dovrete cercare di armonizzare con il mondo circostante, specialmente dal 26 maggio quando Giove si porrà in angolazione dissonante, il periodo della resa dei conti.

Ada Alberti, Capricorno, Acquario, Pesci.

Capricorno.

Saturno con Nettuno in Pesci, Giove con Urano in Toro, il primo fino al 25 maggio. Dalla fine di maggio, l’anno procederà sulla base di quanto pianificato o programmato nei mesi antecedenti e le gratificazioni ci saranno.

Acquario.

Mentre Urano transiterà ancora in Toro per tutto l’anno, Giove lo farà fino al 25 maggio, perciò le cose non cambieranno molto fino a tale data. Poi Giove sarà in Gemelli e vi renderà più liberi nell’esprimere creatività, entusiasmo e gioia. Giove dal 26 maggio sarà più generoso e la sua forza vi verrà in soccorso, donandovi una fortuna dimenticata, probabilmente più evidente nel 2025.

Pesci.

Potete impegnarvi nel concretizzare i vostri progetti, Giove sarà dalla vostra parte fino al 25 maggio, perciò sarebbe auspicabile provare ad ottenere un contratto di lavoro o per una collaborazione lavorativa entro tale periodo, per vivere con meno ansie i mesi che verranno in cui Giove sarà dissonante, ovvero più avaro. Eventuali compravendite di immobili saranno più facili e remunerative se realizzate entro maggio. Se dovrete acquistare un immobile, sarà però indispensabile non fare il passo più lungo della gamba. Giove è stato fertile e propizio in amore nella prima parte dell’anno, ma tra poco perderà la sua positività e il rapporto col partner ed i nuovi incontri non vi entusiasmeranno, infatti in maggio sentirete l’addio del pianeta.