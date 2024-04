Petit vs Mida: in fase di montaggio viene tagliato il giudizio di Cristiano Malgioglio

Durante la quinta puntata di Amici abbiamo assistito anche a una sfida fra Petit e Mida basata su un pezzo di Salmo a cui dovevano aggiungere di loro pugno delle barre.

A vincere è stato Mida (votato positivamente da Cristiano Malgioglio e Giuseppe Giofrè), ma come è stato notato da chi ha assistito alla registrazione della puntata, il giudizio di Malgioglio su Petit è stato tagliato in parte. Probabilmente per questione di tempistiche (o forse per non far esplodere inutili polemiche).

Le anticipazioni erano chiare: “Guanto di sfida su 90 minuti di Salmo con barre: Mida vs Pet1t, vince Mida. Malgioglio ha detto che delle barre di Petit ci ha capito poco o nulla“; ma quello che abbiamo visto su Canale 5 è stato un po’ diverso. Nel dettaglio Cristiano ha infatti commentato solo l’esibizione di Mida dandogli il punto: “Mi è piaciuto molto Mida che ha raccontato una cosa sua personale, l’idea del Truman Show eccetera. E mi ha convinto tantissimo! A questo punto io preferisco Mida“.

Le barre sono state cantate metà in napoletano e metà in francese e il giudizio di Malgioglio “ci ho capito poco o nulla” sarebbe stato pure condiviso da chi non è avvezzo al dialetto o alla lingua francese, ma nel dubbio è stato tolto.

Si, questa parte è stata tagliata pic.twitter.com/vF46vTk455 — AMICI NEWS (@amicii_news) April 27, 2024

La squadra Cuccarini-Emanuel Lo lancia un secondo guanto di sfida! Chi si aggiudicherà il punto della vittoria, Mida o Petit? #Amici23 pic.twitter.com/c6oDGEvIcc — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) April 27, 2024

Petit e le barre in napoletano, i giudizi del web

il fandom di petit mentre ascoltava le sue barre in 90 minuti:#amici23 pic.twitter.com/FnbBgpbMI0 — daniele (@_diemme) April 27, 2024

Petit che piazza le barre in napoletano per la 7273748493 volta #Amici23 pic.twitter.com/hD9FWdvvV1 — jess✨ (@jessylove5) April 27, 2024

Petit canta per l’ennesima volta le barre in napoletano #Amici23 pic.twitter.com/sf9hDIUIhs — ⭐️🖤Rebecca💙⭐️ (@rebecca_ame) April 27, 2024