Il mio cane tenta di scavare il pavimento, perché si comporta così? I motivi del comportamento e consigli pratici.

I progenitori dei cani, come ad esempio i lupi, scavavano dove potevano rifugiarsi e proteggere i loro cuccioli dalla minaccia di predatori e dalle intemperie.

Questo comportamento è stato tramandato ai cani domestici odierni, che conservano l’istinto di scavare anche se vivono in un ambiente tutt’altro che selvatico .

Come infatti, il mio cane tenta di scavare il pavimento e ho cercato di capire il perché di questo comportamento.

Ecco perché, in questo articolo, vorrei condividere ciò che ho potuto scoprire in merito.

Il mio pane senza di scavare il pavimento, perché si comporta così? Le motivazioni

Comprendere le diverse motivazioni dietro il comportamento di scavatura del cane e considerare come i vari fattori possano influenzarlo è essenziale per gestire e indirizzare in modo appropriato questo comportamento.

I cani che non hanno sufficienti stimoli mentali e fisici possono sviluppare comportamenti indesiderati, tra cui la scavatura, come modo per sfogare la noia e l’energia eccessiva accumulata.

Possono scavare per attirare l’attenzione dei loro proprietari, poiché se il cane scopre che scavare porta la reazione e o all’interazione con il proprietario è normale che userà questo comportamento per ottenere la sua attenzione.

Alcuni cani, invece scavano, semplicemente, perché trovano divertente o gratificante il gesto. Questo può essere risultati un istinto di gioco naturale o di una ricerca di stimoli sensoriali.

Il comportamento di scavatore può essere una risposta allo stress o all’ansia. I cani possono scavare per alleviare il disagio emotivo e distrarsi da situazione stressanti.

I cani, invece che hanno una grande energia, possono scavare con un modo per liberarsi degli eccessi di forza e mantenere il loro livello di attività fisica.

Infine, posso scavare per trovare fresco o per creare una buca dove rinfrescarsi durante il periodo di caldo intenso.

Fattori che influenzano il comportamento della scavatura

Alcune razze, in particolare gli individui maschi, tendono ad avere una maggiore propensione alla scavatura rispetto alle femmine.

Altri fattori possono essere:

età: in particolare i cuccioli e i cani anziani;

in particolare i ambiente di vita: ambiente monotono e privo di stimoli;

razza: alcune razze in particolare come i Terrier.

Se vuoi saperne di più, leggi il nostro approfondimento sul tema >>>Spiegato perché i cani scavano il divano, non è per quello che hai sempre creduto!

Consigli per gestire il comportamento di scavatore nel cane

Per evitare che il cane tenti di scavare sul pavimento è necessario gestire il comportamento.

In che modo?

Ecco cosa fare:

addestramento positivo: segnala al cane comportamenti alternativi e premiare comportamenti desiderati;

segnala al cane comportamenti alternativi e premiare comportamenti desiderati; aumento dell’esercizio fisico: sufficiente esercizio fisico giornaliero; creazione di un’area designata per scavare;

sufficiente esercizio fisico giornaliero; creazione di un’area designata per scavare; fornitura di giocattoli: giocattoli masticabili o interattivi per distrarlo dalla scavatura;

per distrarlo dalla scavatura; supervisione e correzione tempestiva: correggete tempestivamente il comportamento di scavatura indesiderato.

Questi suggerimenti, vi aiuteranno a gestire con successo il comportamento di scavatore nel cane.