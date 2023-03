Zoe chiude la porta video

Un video condiviso su TikTok mostra quanto educata e ubbidiente sia la dolce cagnolina di nome Zoe: la quattro zampe torna indietro di corsa per aiutare il suo umano a chiudere la porta.

Ogni animale domestico ha una propria personalità: ci saranno cani e gatti che saranno estremamente dispettosi, altri che avranno un’indole gentile, educata e ubbidiente. Di questo secondo gruppo fa parte tra gli altri una cagnolina di razza Goldendoodle di nome Zoe. I video che hanno per protagonista questa dolce cagnetta stanno spopolando su TikTok, in particolar modo un filmato che mostra il momento in cui la cucciola torna indietro di corsa, dopo essere entrata in casa, per compiere un gesto naturalissimo per un essere umano ma forse un poco meno comune per un quattro zampe: chiudere la porta di ingresso.

I video della cagnolina Zoe che chiude la porta di casa ogni volta che entra

Zoe è un’esemplare di Goldendoodle dal manto marroncino e la pancia bianca di quasi due anni (è nata a luglio del 2021), che vive insieme alla sua famiglia umana a San Francisco Bay Area, un’area metropolitana statunitense che circonda la baia di San Francisco nella California settentrionale.

I Goldendoodle, derivati dall’incrocio tra le razze Golden Retriever e Barboncino, si contraddistinguono per una natura amichevole, affettuosa, affidabile ed entusiasta derivata dai Golden Retriever, unita all’intelligenza, alla socievolezza e all’addestrabilità dei Barboncini.

Proprio queste sono le caratteristiche che Zoe ha dimostrato di possedere ai suoi migliaia di follower che seguono le sue avventure quotidiane sul profilo TikTok creato appositamente per lei con l’account @zoe_thedoodle.

Un filmato in particolare ha appassionato tutti gli utenti del web, totalizzando quasi due milioni di visualizzazioni e migliaia di commenti positivi.

Il video in questione mostra la cagnolina che entra in casa seguendo il suo proprietario. Presa dalla gioia di raggiungere l’umano Zoe ha lasciato la porta aperta, come del resto farebbe qualsiasi quattro zampe. Nel filmato si sente però la voce dell’uomo che chiede alla cagnetta di chiudere la porta, ripetendo il comando sia in inglese che in spagnolo.

Zoe, ancora prima che il proprietario terminasse la richiesta, stava già tornando di corsa indietro per chiudere la porta di casa con le zampette. La cucciola è poi tornata ancora più sorridente e gioiosa dall’umano, consapevole di averlo appena aiutato.

I video di Zoe offrono ancora una volta una dimostrazione della dolcezza ed educazione dei quattro zampe. Molto spesso, infatti, gli animali sanno essere più educati degli umani, come ha riconosciuto l’autista di un autobus che a Santiago del Cile tutti i giorni vede salire sul suo veicolo oltre alle centinaia di persone anche un cagnolino randagio, che definisce come il passeggero più educato e rispettoso di sempre dal momento che sporca molto meno di un essere umano maleducato che non rispetta le regole e getta a terra a bordo del pullman carte o rifiuti.

I video della cagnolina Zoe mostrano però anche come alcuni quattro zampe sappiano essere estremamente ubbidienti, al contrario di altri che invece sono così dispettosi da riuscire a farsi espellere dall’asilo dopo soli venti minuti di scuola, come è accaduto al cucciolo di Labrador Retriever di nome Ducky. (di Elisabetta Guglielmi)

