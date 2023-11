X Factor: gli Astromare (a sorpresa) ancora dentro, Morgan non cede

Chi credeva che gli Astromare durassero quanto un gatto in tangenziale dopo la cacciata di X Factor dovrà ricredersi, perché il duo rock – passato nel team di Ambra Angiolini dopo essere rimasto orfano di coach – ha superato anche l’ultima puntata volando in semifinale.

Il plot twist della serata è che al ballottaggio per l’eliminazione sono finiti gli altri due artisti di Ambra, ovvero Angelica e Matteo, con tanto di eliminazione di quest’ultimo.

Gli Astromare, quindi, bocciati ai bootcamp e poi ripescati nel corso della seconda puntata hanno prima eliminato tutto il team di Morgan, poi Morgan stesso e ora hanno iniziato a far fuori anche i componenti del loro nuovo team. Insomma, Angelica deve iniziare a preoccuparsi.

In semifinale sono così arrivati: Angelica e gli Astromare del team di Ambra; Stunt Pilots, Settembre e Il Solito Dandy del team di Dargen; Sarafine e Maria Tomba del team di Fedez.

“Dopo avermi licenziato possono pensare di volermi lo stesso nel loro programma pur avermi descritto come un elemento negativo? Pare che questa sera intendano fare la cosa più immorale nei confronti del lavoratore che io sono. Ovvero usare la mia figura pur avendomi cacciato. Non esiste in televisione il concetto di fuori onda, siamo sempre microfonati sotto le giacche e quindi siamo sempre in una sceneggiatura televisiva. Anche il mio vaffa fa parte del racconto tv, della narrazione, è una sceneggiatura. Loro che mi hanno cacciato non possono avermi lo stesso. Opponiamoci a questo che è una ingiustizia, una scorrettezza. Mi stanno massacrando quando sono andato a portargli, spettacolo, competenza e musica. Non esiste tutto questo”.