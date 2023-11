Belen Rodriguez, figlio e matrimonio in vista con Elio: “Vivo di pancia”

Procede a gonfie vele la storia d’amore tra Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni, i due di recente sono anche stati in vacanza alle Maldive, dove lui le ha regalato uno splendido anello, che lei ha mostrato sui social scrivendo un enigmatico ‘sì’.

belen ed elio hanno la fede

buonanotte pic.twitter.com/5XBEpNS9z5 — *Martina (@Marti__Ml) October 27, 2023

Nozze e figlio in vista per Belen Rodriguez.

Stando a quello che si legge sul settimanale Nuovo, la coppia potrebbe convolare presto a nozze: “Superato il periodo nero, ritrova il sorriso accanto a Lorenzoni. Insieme adesso pensano anche ad un bebè. Lei ha detto ‘Ho sempre vissuto di pancia’. Non solo un figlio. Adesso la showgirl fa sul serio con l’imprenditore bresciano, a cui è legata da cinque mesi. “Lo conosco da molti anni. In questi 12 anni lo vedevo come un amico, poi le cose cambiano. E si può fare in fretta a passare dal bene all’amore”, ha confessato la bella conduttrice. I due hanno appena fatto una luna di miele anticipata. Resta da capire se le loro nozze verranno celebrate prima o dopo quelle della sorella cecilia, che dopo molti rinvii, il prossimo anno dovrebbe finalmente sposare il fidanzato Ignazio Moser“.

Nelle scorse settimane hanno iniziato a circolare anche dei rumor secondo i quali la presentatrice argentina era in dolce attesa. Voci però smentite dalla diretta interessata: “Non sono incinta, però sono felice. Quando torno? Tranquilli, fra poco ritornerò“.

E in effetti la bella argentina tornerà davvero presto in tv, visto che domenica sarà da Mara Venier: “Belen Rodriguez torna in televisione. Dopo aver dato “buca” a un paio di programmi nei quali era attesa come ospite d’eccezione e aver lasciato temporaneamente i social network, la showgirl argentina sembra essere pronta a ufficializzare la propria risalita. Dove e quando la vedremo in tv? La showgirl argentina è attesa domenica 26 novembre proprio in uno di quei salotti televisivi che ha disertato nei mesi scorsi. – si legge sul Quotidiano Nazionale – Domenica 26 novembre, infatti, Belen Rodriguez sarà intervistata da Mara Venier a Domenica In“.