la ricetta del secondo d’ispirazione orientale facile e gustoso

Il pesce in salsa agrodolce è un secondo veloce e saporito, perfetto per una cena etnica in compagnia degli amici più cari. Si tratta di una ricetta d’ispirazione orientale, solitamente consumata in Cina per celebrare il nuovo anno del calendario lunare: il branzino viene lessato in acqua aromatizzata e poi irrorato da un condimento profumato a base di cipollotti, salsa di soia, aceto nero di riso, zucchero e pezzettini di zenzero fresco.

Realizzarlo è davvero semplice: una volta sviscerato e squamato il pesce, questo viene diviso a metà, inciso dalla parte della pelle e sbollentato per 5 minuti in acqua con vino di riso, fettine di zenzero e gambi di cipollotto, poi scolato e messo da parte. Si filtra quindi il brodino ottenuto, si aggiungono aceto di vino, salsa di soia, zucchero, sale e pepe, poi si incorpora l’amido di mais e si lascia addensare il tutto sul fuoco per qualche minuto. Non rimarrà che posizionare il branzino su un piatto da portata e distribuire la salsa agrodolce ottenuta.

Il risultato è una portata fragrante, ideale da accompagnare con un’insalatina croccante e una porzione di riso al vapore per un pasto completo e nutriente. Oltre al branzino, puoi utilizzare anche l’orata, i merluzzi o altri pesci a polpa bianca; per una resa ottimale, scegli un prodotto freschissimo e proveniente dai nostri mari, preferibilmente non da allevamento. Per ridurre i tempi, puoi farti aiutare nella pulizia dal tuo pescivendolo di fiducia.

A seconda della grandezza e del peso del pesce scelto, potrebbe volerci qualche minuto in più affinché si cuocia alla perfezione. Puoi acquistare l’aceto nero di riso, dal sapore più delicato e leggero, in negozi specializzati in alimenti asiatici ma, se non riesci a recuperarlo, puoi sostituirlo con il più comune aceto di riso o con quello balsamico.

Scopri come preparare il pesce in salsa agrodolce seguendo passo passo procedimento e consigli. Se ti è piaciuta questa ricetta, prova anche il maiale in agrodolce, il pollo in agrodolce e i gyoza di gamberi.

Come preparare il pesce in salsa agrodolce





Squama il branzino con un coltello, incidi la pancia e rimuovi le interiora, quindi sciacqualo bene sotto l’acqua corrente ed asciugalo, tamponandolo con un foglio di carta assorbente .





Dividi il pesce a metà, utilizzando un coltello affilato, quindi incidi la la pelle con 3-4 tagli profondi .





Raccogli nel wok i gambi di cipollotto tagliati a metà, il vino di riso, le fettine di zenzero sbucciato e copri con abbondante acqua , quindi sposta sui fornelli e porta a bollore.





Appena il liquido inizia a sobbollire, aggiungi il vino di riso e sistema delicatamente il pesce con la pelle rivolta verso l’alto. Fai cuocere per 5 minuti , quindi preleva il branzino con una schiumarola, trasferiscilo su un piatto da portata e tienilo da parte.





Filtra l’acqua di cottura attraverso un colino a maglie strette e raccoglila in una ciotola, quindi versa nel wok 125 ml dell’acqua filtrata, l’aceto di vino, la salsa di soia, lo zucchero, il sale e il pepe. Mescola e fai bollire nuovamente.





Sciogli l’amido di mais in 2-3 cucchiai di acqua, poi aggiungilo al resto dei liquidi .





Lascia addensare la salsina, mescolando continuamente con il cucchiaio di legno .





Sistema il pesce su un piatto da portata, irroralo con il condimento ottenuto, profumalo con dei pezzetti di zenzero e gusta subito, ben caldo e profumato .

Consiglio

Se ti piace, puoi guarnire il pesce anche con uno spicchio d’aglio, privato del germoglio interno e tritato sottilmente; puoi anche riutilizzare il cipollotto, saltandolo velocemente in padella con un filo d’olio caldo e poi sistemandolo sul branzino, prima di portarlo in tavola.

Si consiglia di consumare il pesce in salsa agrodolce al momento.