Muratore vince due premi milionari della lotteria in un mese, ma la polizia indaga e quello che scopre lascia tutti di stucco

Un muratore era stato fortunato a vincere così tanto in così poco tempo. Le forze dell’ordine hanno però deciso di indagare più a fondo sulla questione…

Sembrava un grosso colpo di fortuna, ma le forze dell’ordine hanno deciso di scoprire come fosse stata possibile tanta buona sorte in così poco tempo. Un muratore, infatti, aveva vinto due premi milionari della lotteria in un solo mese. La storia puzzava di bruciato e la polizia ha iniziato a indagare, scoprendo qualcosa che ha lasciato tutti senza parole.

Tante persone ogni giorno comprano biglietti della lotteria, anche istantanea, per poter sperare di diventare milionari. Le probabilità di vittoria sono però minime. Un muratore brasiliano di 40 anni, però, ha avuto una fortuna sfacciata.

Il lavoratore, che vive in Italia, si è portato a casa un bottino milionario vincendo due premi della lotteria in poco meno di un mese. La polizia non ha creduto che potesse essere, però, solo questione di fortuna e ha iniziato a indagare.

La Guardia di Finanza sospettava, infatti, che qualche dipendente del Lotto di Stato del nostro paese potesse avergli dato informazioni utili per farlo vincere. L’indagine è partita proprio per fare luce su questa doppia vincita.

Il primo premio vinto dal muratore brasiliano gli ha concesso di portare a casa un milione di euro, acquistando un Gratta e Vinci a Peschiera del Garda. Dopo 20 giorni ha comprato un secondo tagliando, portandosi a casa, questa volta, due milioni di euro.

Muratore vince due premi della lotteria in poco tempo e la polizia si insospettisce

L’Unità di informazione finanziaria della Banca d’Italia (UIF) ha chiesto alla Guardia di Finanza di indagare. È praticamente impossibile vincere due volte di fila alla lotteria (capita anche di “vincere per errore”, come è successo a questo uomo di Washington). Il brasiliano, secondo le forze dell’ordine, avrebbe ricevuto informazioni da un dipendente della ditta che da Roma distribuisce i tagliandi della lotteria.

La vicenda, della quale adesso si sta occupando il tribunale di Verona, ha sconvolto tutti quanti. Il vincitore del premio e uno dei suoi presunti complici rischiano grave: l’accusa è quella di riciclaggio di denaro.