“Webranking Europe 500”: Terna al primo posto

– Terna, il gestore della rete elettrica di trasmissione nazionale, ha vinto l’edizione 2022-2023 del “Webranking Europe 500”, una delle più importanti classifiche continentali che valuta la qualità e la trasparenza della comunicazione digitale delle 500 più grandi società quotate europee, sulla base delle aspettative degli stakeholder.

Con il punteggio record di 95,9 su 100, rispetto alla media delle società europee pari a 44 punti, la società guidata da Stefano Donnarumma – spiega la nota – è risultata prima, per il terzo anno consecutivo, per l’eccellenza mostrata in termini di accessibilità e cura delle informazioni corporate presentate sul proprio sito internet e sulle principali piattaforme web e social.

In base ai risultati pubblicati da Comprend, società svedese attiva nelle ricerche di mercato che cura la classifica in collaborazione con Lundquist, Terna, in particolare, si è classificata al primo posto tra le società europee per una comunicazione digitale efficace e trasparente negli ambiti della Sostenibilità, della Governance e di Investor Relations.