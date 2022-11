Intelligenza Artificiale, Cy4Gate e Almawave siglano partnership

– Cy4Gate, società attiva nel mercato cyber a 360° con un diversificato offering di tecnologie proprietarie, e Almawave, società del Gruppo Almaviva, leader nell’Intelligenza Artificiale AI, nell’analisi del linguaggio naturale e nei servizi Big Data, hanno siglato una partnership strategica volta a integrare alcune tecnologie di Almawave legate alla capacità di riconoscimento e interpretazione del linguaggio naturale grazie ad avanzate tecniche di Natural Language Processing nelle piattaforme di Decision Intelligence di Cy4Gate, valorizzando ulteriormente e potenziando le capacità delle piattaforme al fine di offrire delle nuove funzionalità richieste dai clienti.

La partnership tra le due realtà italiane – spiega una nota congiunta – porterà alla realizzazione di una soluzione integrata che troverà naturale impiego in contesti in cui emerga l’esigenza di processare enormi quantità di dati strutturati e non che includano oltre al dato tradizionale anche dati audio e video con parlato.

Tra le caratteristiche più rilevanti che deriveranno da questa collaborazione si evidenzia la capacità che acquisiranno le piattaforme di decision ntelligence di Cy4Gate di svolgere in completa autonomia anche complesse operazioni di translitterazione, ovvero la trascrizione di un testo secondo un sistema alfabetico diverso dall’originale.