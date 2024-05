la ricetta per farle morbide e succose

ingredienti Carne macinata mista (manzo e maiale) Olio extravergine di oliva

Le polpette di carne senza uova sono la variante più leggera, adatta anche a chi ha intolleranze alimentari, delle tradizionali polpette fritte. L’uovo, ingrediente indispensabile nella ricetta classica per legare insieme gli ingredienti, viene qui sostituito da un vasetto di yogurt bianco: questo renderà l’impasto incredibilmente morbido e succoso al morso.

Per prepararle, ti basterà amalgamare insieme la polpa macinata con il latticinio, un pizzico di pepe, una puntina di paprica e di zenzero in polvere, 1/2 bicchiere di acqua e il pangrattato necessario a ottenere un composto della giusta consistenza. Una volta modellate tante palline della grandezza di una noce, ti basterà rosolarle in padella con un fondo di aglio, olio e scalogno, bagnarle poi con un mestolino di brodo vegetale bollente e portarle infine dolcemente a cottura, coperte con un coperchio, fino a quando non saranno dorate fuori e tenere al cuore. Il risultato sarà un secondo semplice e appetitoso, da portare in tavola in accompagnamento a una porzione di verdure al forno gratinate e a fettine di pane tostato per qualunque pranzo o cena di famiglia.

Se desideri, puoi realizzare delle mini polpette e proporle poi come sfizioso finger all’ora dell’aperitivo oppure, se ami le versioni al sugo, puoi cuocerle in un tegame immerse nella salsa di pomodoro.

Per questa preparazione ti suggeriamo di optare per un macinato misto di manzo e di maiale: in questo modo otterrai dei bocconcini scioglievoli in bocca e niente affatto asciutti.

Come preparare le polpette senza uova





Raccogli in una ciotola la carne macinata e lo yogurt .





Aggiungi un pizzico di pepe, un cucchiaino di paprica e uno di zenzero e versa 100 ml di acqua .





Unisci una manciata di pangrattato, aggiusta di sale e amalgama accuratamente con le mani , fino a ottenere un composto della giusta consistenza: se necessario incorpora altro pangrattato.





Modella tante polpettine della grandezza di una noce .





Lascia appassire in una padella antiaderente lo spicchio d’aglio e lo scalogno tritato con un filo generoso d’olio extravergine di oliva .





Sistema nel tegame le polpette e lasciale rosolare a fiamma vivace su tutti i lati.





A questo punto bagna la carne con il brodo vegetale .





Abbassa la fiamma, copri con un coperchio e prosegui la cottura per circa 25 minuti, mescolando di tanto in tanto con un mestolo di legno.





Trascorso il tempo, elimina il coperchio e prosegui la cottura su fiamma medio-alta per altri 5 minuti.





Disponi le polpette di carne senza uova su un piatto da portata, irrorale con il loro sughetto , porta in tavola e servi.

Consigli

A piacere, puoi arricchire l’impasto con qualche fogliolina di prezzemolo sminuzzato o del timo sfogliato mentre, se non ami particolarmente i sapori speziati, puoi omettere tranquillamente la paprica e lo zenzero.

Chi desidera, per un effetto “fila e fondi”, potrà aggiungere al centro di ogni polpetta un pezzettino di provola affumicata oppure potrà conferire una maggiore morbidezza con una patata lessa schiacciata: avendo l’accortezza di aggiustare sempre la consistenza con un po’ di pangrattato.

Al posto di quello vegetale puoi utilizzare del buon brodo di carne oppure, per ridurre i tempi di preparazione, puoi sostituirlo con pari quantitativo di acqua.